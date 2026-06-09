¿Dónde ver al papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife? Este será el recorrido del papamóvil y consejos para llegar

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un bando municipal con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la capital tinerfeña, prevista para este viernes 12 de junio. El documento, firmado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, contiene recomendaciones sobre movilidad, seguridad y uso del espacio público ante una jornada en la que se espera una importante afluencia de personas procedentes de distintos puntos de Tenerife, de Canarias y también de fuera del Archipiélago.

La visita papal obligará a reorganizar parte de la actividad habitual de la ciudad. El Ayuntamiento busca facilitar el desarrollo de los actos previstos, reducir incidencias en la circulación y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos durante este día.

El recorrido del papamóvil por Santa Cruz de Tenerife

Según recoge el bando municipal, el papa León XIV llegará a Santa Cruz de Tenerife a las 11.30 horas, procedente de La Laguna. Tras su entrada en la capital, recorrerá distintos puntos de la ciudad a bordo del papamóvil antes de dirigirse al recinto portuario, lugar en el que celebrará la eucaristía.

El itinerario previsto discurrirá por la avenida de La Salle, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. A continuación, la comitiva continuará por el entorno del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y el Auditorio de Tenerife.

El recorrido finalizará en la explanada portuaria de la Dársena de Los Llanos, donde está previsto un saludo a la ciudadanía antes de la celebración de una homilía en el recinto portuario. Esta zona será uno de los principales puntos de concentración de público durante la jornada.

El paso del papamóvil tendrá consecuencias directas en la movilidad del centro de Santa Cruz y del entorno marítimo. Las vías incluidas en el recorrido forman parte de algunos de los ejes más transitados de la ciudad, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado durante las horas centrales del dispositivo.

El Ayuntamiento recuerda que las medidas podrán ajustarse en función de las necesidades de seguridad. Por este motivo, tanto los horarios como los accesos habilitados pueden sufrir modificaciones durante el desarrollo de la jornada.

Recomendaciones de movilidad para el 12 de junio

El bando municipal pide a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y priorizar el transporte público. También recomienda respetar la señalización provisional, atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y utilizar los itinerarios peatonales habilitados para acceder a las zonas previstas.

El Ayuntamiento insiste en que la colaboración ciudadana será clave para reducir incidencias. La previsión de una asistencia multitudinaria obliga a ordenar los accesos, garantizar la seguridad de los asistentes y mantener operativos los servicios esenciales.

Quienes tengan que moverse por Santa Cruz durante la visita deberán consultar los avisos oficiales antes de salir, especialmente si tienen previsto acudir al centro, al entorno portuario, a la avenida Marítima o a las zonas incluidas en el recorrido del papamóvil.

Canales oficiales para seguir la última hora de la visita del papa

Para facilitar información actualizada sobre la visita papal, los dispositivos de movilidad y las posibles incidencias, el Ayuntamiento ha habilitado varios canales oficiales de atención ciudadana.

La información podrá consultarse a través de la página web municipal www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa, el teléfono 010, el chatbot Anaga a través de WhatsApp en el número 695 886 891, y el correo electrónico santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es.

Estos canales servirán para resolver dudas y consultar novedades sobre tráfico, accesos, recomendaciones y cualquier cambio que pueda producirse en el operativo. El Consistorio recomienda acudir a estas vías oficiales para evitar confusiones o información no contrastada.

Santa Cruz hace un llamamiento al civismo y al cuidado del espacio público

El bando también incluye recordatorios sobre la conservación del espacio público durante la jornada. El Ayuntamiento hace especial hincapié en el respeto a las zonas ajardinadas, el correcto depósito de residuos y la protección del mobiliario urbano y de los elementos vegetales de la ciudad.

Bermúdez ha pedido vivir la jornada con responsabilidad, civismo y respeto. El alcalde ha apelado a la colaboración ciudadana para contribuir al buen desarrollo de una visita que, según destacó, formará parte de la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife.

Cierre de oficinas municipales durante toda la jornada

Las oficinas de atención ciudadana y las oficinas de asistencia en materia de registro permanecerán cerradas al público durante toda la jornada del 12 de junio.

El Ayuntamiento recomienda realizar las gestiones municipales por canales telemáticos siempre que sea posible o aplazarlas para otra fecha si no son urgentes. La medida busca reducir desplazamientos y facilitar el desarrollo del dispositivo organizativo y de movilidad previsto para la visita del papa León XIV.