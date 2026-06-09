¿Vas a moverte por Santa Cruz de Tenerife o La Laguna el 12 de junio? Estos son los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna activarán el viernes 12 de junio uno de los dispositivos de seguridad, movilidad y logística más importantes de los últimos años en Tenerife. ¿El motivo de este despligue? La llegada del papa León XIV a Tenerife, una visita que incluirá desplazamientos de la comitiva papal por el área metropolitana, recorridos por el casco histórico de La Laguna y el centro de Santa Cruz y una misa multitudinaria en la explanada del puerto de la capital tinerfeña.

El operativo obligará a modificar la movilidad en ambos municipios. Los cambios afectarán al tráfico, al estacionamiento, al transporte público, a los accesos a determinadas zonas y a la actividad habitual de miles de vecinos, trabajadores y visitantes.

Las autoridades municipales insisten en que el dispositivo será dinámico y podrá variar en función de las necesidades de seguridad que se detecten durante la jornada. Por ello, se recomienda consultar la información oficial antes de desplazarse y evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas.

Cortes y restricciones en Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local. El dispositivo afectará tanto a los accesos a la ciudad como a varias vías interiores por las que está previsto que se desplace la comitiva papal.

La TF-4, una de las principales vías de entrada a la capital, quedará cerrada en sentido entrada desde las 03.00 horas del 12 de junio. A partir de las 09.00 horas, la restricción será completa, salvo para vehículos autorizados o con escolta.

La reorganización del tráfico en la capital tinerfeña se debe al recorrido que va a realizar el pontífice para llegar a la explanada del puerto santacrucero, lugar en el que oficiará la misa que pondrá punto y final a su visita pastoral por España.

El entorno del puerto, cerrado durante buena parte del día

El perímetro donde se celebrará el acto principal, en la explanada del puerto, quedará completamente cerrado entre las 06.30 y las 17.00 horas. Esta zona incluye la avenida Constitución, la avenida Marítima, Francisco La Roche y el entorno del monumento a la Victoria.

El cierre supondrá la interrupción total del tráfico en uno de los ejes más transitados de Santa Cruz durante buena parte de la jornada. También se prevén cortes en el recorrido de la comitiva desde la TF-5 hasta el puerto, con afecciones en la avenida Manuel Hermoso Rojas, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, plaza de España y avenida Marítima.

Estas restricciones serán especialmente relevantes entre las 10.00 y las 12.30 horas, coincidiendo con el desplazamiento del séquito papal por la ciudad.

Eliminación de aparcamientos y cambios en el transporte público

El dispositivo de Santa Cruz incluye la eliminación de estacionamientos en numerosas calles del centro desde la medianoche del 12 de junio. También se reservarán espacios para vehículos de emergencia, transporte autorizado y servicios vinculados a la logística del evento.

El Ayuntamiento ha comunicado que la reordenación de estacionamientos afectará a más de una veintena de vías desde las 00.05 horas del día 12 y hasta la finalización del evento, con excepciones específicas como el cierre anticipado del aparcamiento de la plataforma interior de la avenida Marítima.

En cuanto al transporte público, varias líneas de guaguas del área de Anaga tendrán como cabecera el Muelle Norte. Para facilitar los desplazamientos, se habilitará una lanzadera entre este punto y el intercambiador de Santa Cruz.

El tranvía acabará en La Paz a media mañana

El tranvía también modificará su funcionamiento durante la jornada. La Línea 1 operará con unidades dobles, pero limitará el servicio en Santa Cruz a partir de media mañana por las restricciones en el entorno del centro y el puerto. MetroTenerife ha informado de que la medida busca garantizar la movilidad durante la visita papal y la misa multitudinaria en el recinto portuario.

Además, algunas paradas de taxi quedarán fuera de servicio dentro del perímetro de seguridad. Santa Cruz también habilitará un carril exclusivo para guaguas con el objetivo de favorecer el transporte público durante los actos del 12 de junio.

La Laguna aplicará restricciones en el casco histórico

La Laguna pondrá en marcha un dispositivo especialmente restrictivo en su casco histórico. El Ayuntamiento ha decretado limitaciones de circulación y estacionamiento en amplias zonas del centro urbano, especialmente en el entorno de plazas, calles peatonales y vías de acceso.

El plan se activará de forma progresiva desde el 10 de junio, con la retirada preventiva de vehículos en distintas calles y aparcamientos públicos. Entre los espacios afectados figuran el entorno del mercado municipal, la plaza del Cristo, el aparcamiento subterráneo de la plaza del Adelantado y varias calles del centro histórico.

El viernes 12 de junio se aplicará la prohibición de circulación en el casco histórico desde primera hora de la mañana. Las restricciones afectarán a vías como la avenida de la Trinidad, Camino Las Mercedes, Anchieta, Padre Herrera, Nava y Grimón y la plaza del Adelantado, entre otras.

El Ayuntamiento de La Laguna ha publicado un bando específico con alteraciones del tráfico por la visita del Papa León XIV, con inicio de restricciones a las 09.30 horas del viernes 12 de junio.

Cierre de la TF-13 y desvíos hacia San Benito

Uno de los puntos más relevantes del dispositivo lagunero será el cierre completo de la TF-13, conocida como Vía de Ronda, que conecta Las Mercedes con la TF-5. Este corte obligará a desviar el tráfico procedente del nordeste de la isla hacia la zona de San Benito.

Las rutas alternativas discurrirán por calles como Pozo Cabildo, Tabares Barlet o Lucas Vega. También se prevén ajustes en la circulación en zonas sensibles como la rotonda del Padre Anchieta y la avenida de La Trinidad.

La Policía Local recomienda recurrir al transporte público para los desplazamientos imprescindibles durante la jornada, al tratarse de un dispositivo con medidas excepcionales que pueden cambiar en función de la seguridad.