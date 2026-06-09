Tenerife reactiva la red de riego de Las Peñuelas tras 17 años de inactividad

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Balten, el Ayuntamiento de Tegueste y la Comunidad de Regantes firmaron un convenio para poner en funcionamiento, adecuar y gestionar la red de riego de Las Peñuelas, una infraestructura hidráulica estratégica para el sector agrario de medianías.

El acuerdo ya permitirá reactivar el suministro de agua a las explotaciones agrícolas mediante un modelo de gestión eficiente y viable. Según explicó el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, la iniciativa atiende una demanda histórica de los agricultores del entorno y beneficiará potencialmente a 600 parcelas, distribuidas en unas 200 hectáreas.

La red no había podido entrar en funcionamiento desde 2007 debido a limitaciones técnicas y económicas, así como a la necesidad de acometer reformas estructurales en el depósito de cabecera. Con este marco de cooperación, las administraciones dan un paso para desbloquear una infraestructura pendiente de activación.

Proteger el motor agrícola de la Isla

González Évora subrayó que el convenio supone la restauración de un servicio público esencial para optimizar la distribución del agua de riego y contribuir al futuro de las medianías de Tegueste. También destacó la importancia de la colaboración institucional para proteger el motor agrícola de la isla.

Por su parte, el alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, afirmó que la firma representa un paso vital para garantizar un recurso básico como el agua en el sector primario. El regidor señaló que la actuación mejorará la gestión hídrica y la eficiencia de las infraestructuras, al tiempo que refuerza el compromiso municipal con la agricultura, la sostenibilidad y el desarrollo económico local.

Balten asumirá los costes ordinarios de la puesta en marcha, mantenimiento, conservación y gestión operativa del servicio.