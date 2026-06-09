Tegueste se traza el objetivo de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga
El Ayuntamiento y el CEIP Melchor Núñez impulsan unas guías educativas para los estudiantes
Tegueste trata de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga. El CEIP Melchor Núñez Tejera ha presentado tres guías educativas dedicadas a ‘La ruta del agua’, ‘La ruta de la laurisilva’ y ‘La ruta del almagre’, en el marco del proyecto educativo ‘Conoce tu entorno: del cole al monte’. “Esta iniciativa, nacida en 2012 en el seno del Consejo Escolar del centro, ubicado en Pedro Álvarez y perteneciente a la Reserva de la Biosfera, tiene como objetivo acercar a los estudiantes al conocimiento y respeto del entorno natural y rural del municipio”, indica el Ayuntamiento teguestero.
Las guías han sido financiadas por el consistorio y se presentan como cuadernillos didácticos para completar durante o después de las rutas. Incluyen información sobre los recorridos y actividades de observación, escritura, dibujo y exploración sensorial, como el uso de lupas o el tacto para identificar texturas del entorno.
Publicaciones para Educación Primaria
El proyecto lo impulsa la institución local con la colaboración del equipo directivo del centro escolar. La iniciativa ha permitido desarrollar distintas fases de trabajo, entre las que se encuentran la prospección de itinerarios y la recopilación de información, que han culminado en la elaboración de tres publicaciones adaptadas a cada uno de los ciclos de Educación Primaria.
Asimismo, el proyecto contempla que los alumnos del CEIP Melchor Núñez Tejera puedan ejercer como anfitriones y guías de estudiantes de otros centros educativos interesados en recorrer alguna de las rutas, “favoreciendo así el intercambio educativo y el aprendizaje vivencial”. Y añade el Ayuntamiento: “La iniciativa contribuye a poner en valor el entorno rural y natural de Pedro Álvarez y la Reserva de la Biosfera, fomentando su conocimiento, respeto y conservación”.
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