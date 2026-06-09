Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifePrevia CB Canarias-BarcelonaSanta Cruz se prepara para la visita de León XIVCambios en el transporte público en Santa CruzCD TenerifeEvitar venta de drogas en Tenerife
instagramlinkedin

Tegueste se traza el objetivo de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga

El Ayuntamiento y el CEIP Melchor Núñez impulsan unas guías educativas para los estudiantes

Las guías educativas.

Las guías educativas. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Tegueste

Tegueste trata de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga. El CEIP Melchor Núñez Tejera ha presentado tres guías educativas dedicadas a ‘La ruta del agua’, ‘La ruta de la laurisilva’ y ‘La ruta del almagre’, en el marco del proyecto educativo ‘Conoce tu entorno: del cole al monte’. “Esta iniciativa, nacida en 2012 en el seno del Consejo Escolar del centro, ubicado en Pedro Álvarez y perteneciente a la Reserva de la Biosfera, tiene como objetivo acercar a los estudiantes al conocimiento y respeto del entorno natural y rural del municipio”, indica el Ayuntamiento teguestero.

Las guías han sido financiadas por el consistorio y se presentan como cuadernillos didácticos para completar durante o después de las rutas. Incluyen información sobre los recorridos y actividades de observación, escritura, dibujo y exploración sensorial, como el uso de lupas o el tacto para identificar texturas del entorno.

Publicaciones para Educación Primaria

El proyecto lo impulsa la institución local con la colaboración del equipo directivo del centro escolar. La iniciativa ha permitido desarrollar distintas fases de trabajo, entre las que se encuentran la prospección de itinerarios y la recopilación de información, que han culminado en la elaboración de tres publicaciones adaptadas a cada uno de los ciclos de Educación Primaria.

Noticias relacionadas

Asimismo, el proyecto contempla que los alumnos del CEIP Melchor Núñez Tejera puedan ejercer como anfitriones y guías de estudiantes de otros centros educativos interesados en recorrer alguna de las rutas, “favoreciendo así el intercambio educativo y el aprendizaje vivencial”. Y añade el Ayuntamiento: “La iniciativa contribuye a poner en valor el entorno rural y natural de Pedro Álvarez y la Reserva de la Biosfera, fomentando su conocimiento, respeto y conservación”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
  2. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
  3. Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna
  4. El cierre del Anillo Insular de Tenerife por el oeste supera el 70% de ejecución
  5. La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
  6. Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
  7. Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
  8. Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Tegueste se traza el objetivo de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga

Tegueste se traza el objetivo de que sus alumnos conozcan el Macizo de Anaga

Icod de los Vinos moderniza su alumbrado: invierte 3,5 millones en tecnología led

Icod de los Vinos moderniza su alumbrado: invierte 3,5 millones en tecnología led

Muchos dueños de mascotas en Tenerife lo desconocen: el documento obligatorio para viajar con perros y gatos por la Unión Europea

Muchos dueños de mascotas en Tenerife lo desconocen: el documento obligatorio para viajar con perros y gatos por la Unión Europea

Aviso a los vecinos del Nordeste: La Laguna recomienda evitar la TF-13 durante la visita del papa León XIV a Tenerife

Aviso a los vecinos del Nordeste: La Laguna recomienda evitar la TF-13 durante la visita del papa León XIV a Tenerife

El Cabildo de Tenerife moviliza a 75 bomberos y ocho ambulancia para la visita del papa León XIV

El Cabildo de Tenerife moviliza a 75 bomberos y ocho ambulancia para la visita del papa León XIV

Estos son los sabores de Canarias que llegarán a la mesa del papa León XIV durante su visita a Tenerife

Estos son los sabores de Canarias que llegarán a la mesa del papa León XIV durante su visita a Tenerife

Es oficial: los propietarios que tengan una vivienda vacía en este municipio de La Laguna pagarán más IBI

Es oficial: los propietarios que tengan una vivienda vacía en este municipio de La Laguna pagarán más IBI

Así funcionará el tranvía de Tenerife durante la visita del papa León XIV: circulará con unidades dobles cada 10 minutos

Así funcionará el tranvía de Tenerife durante la visita del papa León XIV: circulará con unidades dobles cada 10 minutos
Tracking Pixel Contents