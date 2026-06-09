Estos son los sabores de Canarias que llegarán a la mesa del papa León XIV durante su visita a Tenerife

La primera visita de un papa a Canarias estará marcada por encuentros multitudinarios, actos institucionales y un fuerte mensaje social ligado al fenómeno migratorio. Sin embargo, entre los muchos detalles que rodean la estancia de León XIV en las islas hay uno que también ha despertado una enorme curiosidad: qué comerá durante su paso por el Archipiélago.

La respuesta tiene sabor canario. El menú preparado para el pontífice será una auténtica carta de presentación de la gastronomía insular, con productos procedentes de distintas islas y elaboraciones tradicionales que buscan mostrar una parte esencial de la identidad de Canarias al mundo.

Un menú elaborado por estudiantes y profesionales canarios

La Diócesis de Canarias ha confiado la elaboración y el servicio de las comidas a Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), entidad pública dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Un total de trece profesionales y dos estudiantes del ciclo de Dirección de Cocina serán los encargados de preparar y servir el desayuno, el almuerzo y la cena que degustará León XIV durante su estancia en Gran Canaria. Además de la elaboración gastronómica, el equipo asumirá toda la logística asociada al servicio.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, destacó la importancia de esta colaboración para proyectar la riqueza culinaria de las islas. "Supone una magnífica ocasión para mostrar la riqueza gastronómica de Canarias, fruto de nuestra tierra, de nuestro mar y de nuestras tradiciones".

Del vino volcánico al cochino negro

Aunque los platos definitivos no se han desvelado al completo, sí se conocen muchos de los productos que formarán parte de la propuesta gastronómica.

Entre ellos destacan los vinos de Lanzarote, especialmente los elaborados con uva malvasía volcánica. Uno de los seleccionados será el Reserva de Familia 2022 de Bodegas El Grifo, considerada la bodega más antigua de Canarias y una de las más antiguas de España.

El menú también incorporará papas negras, crema de berros, cochino negro canario, gofio, quesos artesanos de Fuerteventura y de Santa María de Guía, aceites de producción local, fruta fresca de temporada y repostería tradicional. Entre las frutas elegidas sobresale la piña de El Hierro, uno de los productos agrícolas más reconocidos del Archipiélago.

La estructura de las comidas también está definida. El almuerzo tendrá como protagonista la carne, mientras que la cena apostará por el pescado, reforzando el carácter atlántico de la propuesta.

Hecansa elaborará y servirá el menú del papa / ED

El chocolate tendrá un papel especial

Entre los detalles avanzados por la organización hay uno que ha llamado especialmente la atención. Según explicó José Mazuelos, los responsables de la visita conocen la afición del pontífice por el chocolate, por lo que el postre incluirá un guiño a uno de sus sabores favoritos.

El objetivo es combinar los productos más representativos de Canarias con pequeños detalles personalizados que permitan al papa conocer la identidad gastronómica de las islas durante una visita histórica.

Una oportunidad para enseñar Canarias al mundo

Mazuelos destacó además que la elección de Hecansa permite visibilizar el trabajo de los estudiantes y profesionales que se forman en los centros de referencia de hostelería del Archipiélago.

"Esta colaboración es también una oportunidad para visibilizar el talento y la profesionalidad de los equipos de Hecansa, así como el esfuerzo de los alumnos que se forman en sus centros. Son un referente de excelencia y compromiso con la calidad, valores que deseamos transmitir durante esta visita histórica".

Para el obispo, la gastronomía es una herramienta privilegiada para acercar la cultura canaria a quienes visitan las islas. "Estoy convencido de que el Santo Padre podrá conocer, a través de esta experiencia gastronómica, una parte importante de la identidad de nuestro pueblo. La cocina canaria habla de acogida, de encuentro y de una cultura que sabe unir tradición e innovación".

El equipo ultima los detalles de las tres comidas previstas para León XIV durante su visita y estancia en la sede del Obispado de la Diócesis de Canarias / ED

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que la participación de Hecansa en la visita de León XIV supone una oportunidad única para proyectar la imagen de las islas a nivel internacional.

"Estamos ante un acontecimiento histórico y una gran responsabilidad que el equipo de Hecansa afronta con la máxima profesionalidad e ilusión. Esta colaboración nos permite mostrar la calidad de los productos de Canarias, el talento de nuestros profesionales y el excelente trabajo que realizan los estudiantes que se forman en nuestros centros. Será una magnífica carta de presentación de la hospitalidad, la gastronomía y la excelencia de las islas".

La consejera subrayó además el orgullo que supone que una empresa pública canaria participe de forma activa en un acontecimiento de esta relevancia internacional.

"Es un orgullo que una empresa pública del Gobierno de Canarias participe en un acontecimiento de esta relevancia. Hecansa representa valores como la profesionalidad, la hospitalidad y el buen hacer, que distinguen a nuestro sector turístico y gastronómico. Estoy convencida de que este equipo estará a la altura de un momento tan especial".

Un reto para los futuros profesionales de la hostelería

La consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, destacó la implicación mostrada por el personal desde el primer momento y señaló que este encargo supone un reconocimiento al trabajo que desarrolla la entidad.

"Este encargo confirma la confianza depositada en el trabajo que desarrollamos cada día y en la capacidad de nuestros equipos para responder con profesionalidad a un reto de esta envergadura".

Plasencia recordó además que los centros de Hecansa combinan la formación especializada con la organización de eventos y servicios reales, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad excepcional para alumnos y profesionales.

Una visita que ya forma parte de la historia

La estancia de León XIV los días 11 y 12 de junio será la primera visita de un pontífice a Canarias. Su agenda incluirá encuentros con migrantes en Arguineguín, visitas a centros de acogida, actos institucionales y celebraciones religiosas multitudinarias en Gran Canaria y Tenerife.

Mientras miles de personas esperan verlo en las calles y en los actos programados, un equipo de cocineros y estudiantes ultima los preparativos de un menú que permitirá que el papa descubra Canarias a través de sus sabores más auténticos: desde las papas negras y el cochino negro hasta el gofio, los quesos artesanos, la piña herreña y el café cultivado en suelo volcánico canario.