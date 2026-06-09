Santa Cruz de Tenerife se prepara para la histórica visita del papa León XIV este viernes

Los preparativos para la visita del papa León XIV este viernes a Tenerife han entrado en su recta final, un acontecimiento único en la Isla, al ser la primera vez que un pontífice pisa Canarias. La ciudad lleva semanas preparándose para una cita que trasciende el ámbito religioso. A lo largo del recorrido que realizará el Santo Padre ya ondean las banderolas de bienvenida instaladas por el Ayuntamiento, más de 180 elementos decorativos distribuidos desde la avenida de La Salle hasta Villalba Hervás, trayecto que está previsto que recorra en papamóvil poco después de las once de la mañana.

También se han dispuesto grandes pancartas en la fachada consistorial y en algunos accesos a la capital que anuncian la llegada de León XIV con mensajes de acogida y con la imagen oficial de la visita.

La ciudad se viste para recibir al Pontífice

«Lo hemos preparado con mucho cariño, como se merece una visita histórica como esta», explica el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, quien destaca el esfuerzo realizado para engalanar la ciudad y facilitar la estancia de las decenas de miles de personas que acudirán a la celebración.

Los colores blanco y amarillo del Vaticano ya lucen también en distintos espacios ajardinados de la capital. El emblemático reloj de flores y varias zonas verdes han sido adaptados para la ocasión, incorporando referencias cromáticas que recuerdan la presencia papal. A ello se suma un importante dispositivo de atención al visitante que incluye el reparto de 50.000 botellas de agua durante la eucaristía del puerto de Santa Cruz.

Además, el Ayuntamiento distribuirá 10.000 gorras, 10.000 abanicos y 10.000 pulseras conmemorativas de la visita. Parte de este material ya se encuentra repartido entre parroquias, asociaciones de mayores y colectivos ciudadanos, mientras que el resto será entregado durante la propia jornada. También se habilitarán puntos adicionales de suministro de agua en distintos puntos del recorrido, especialmente en la zona de Méndez Núñez.

La magnitud del acontecimiento llevó al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a firmar un bando municipal en el que se recuerda el carácter extraordinario de una visita que atraerá a miles de personas procedentes de toda Canarias y de otros territorios.

El recorrido de León XIV

Según el programa oficial, León XIV llegará a Santa Cruz a las 11.30 horas procedente de La Laguna. Desde allí recorrerá la avenida de La Salle, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, el entorno del Cabildo, la avenida Marítima y el Auditorio antes de concluir su recorrido en la explanada portuaria de Los Llanos. A las 12.15 horas presidirá la misa que pondrá fin a su visita a España.

Mientras tanto, en paralelo a los preparativos municipales, el Ejército también participa activamente en la organización del evento. Desde comienzos de semana, efectivos de distintas unidades del Mando de Canarias trabajan en el montaje de las 24.000 sillas que ocuparán la explanada donde se celebrará la misa. Las localidades han sido trasladadas desde Sevilla por una empresa especializada en grandes acontecimientos como la Semana Santa andaluza o la Feria de Abril.

Un amplio dispositivo organizativo

Fuentes militares explican que todas las unidades disponibles han colaborado en las tareas de instalación. Incluso el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ha participado en los trabajos de montaje. Si fuese necesario reforzar el dispositivo, la intensidad de las labores aumentará durante la jornada del jueves. Además, efectivos militares participarán en el acompañamiento y escolta del traslado del Cristo de La Laguna, una de las imágenes más emblemáticas de la religiosidad canaria.

Santa Cruz tiene una cita con la historia este viernes, en una jornada única al recibir por primera vez a un papa. Hasta ahora costaba imaginar a un pontífice recorriendo las calles de la capital, como ocurrirá dentro de cuatro días en la capital tinerfeña.