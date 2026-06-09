Puerto de la Cruz licita la recuperación del Cine Chimisay para convertirlo en un auditorio multifuncional

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz da un nuevo paso para la recuperación del Cine Chimisay, un inmueble emblemático del casco histórico que pretende transformar en un auditorio municipal multifuncional. El Consistorio abre el periodo de presentación de ofertas para un contrato mixto que abarca tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras, con el objetivo de dotar a la ciudad de un espacio moderno, polivalente y preparado para acoger actividad cultural, educativa e institucional durante todo el año. La licitación parte con un presupuesto total de 5,3 millones de euros.

El plazo para presentar ofertas finaliza el 6 de julio y el período máximo previsto para completar la actuación es de 31 meses. El futuro equipamiento contempla una capacidad prevista de hasta 450 personas. Una de las claves de esta convocatoria es la fórmula escogida: un contrato mixto que integra desde el inicio el diseño del proyecto y la ejecución material de la reforma. En la práctica, esto permite coordinar de manera más directa la solución técnica con la fase de obra, una cuestión especialmente importante cuando se interviene en un inmueble con historia y condicionantes constructivos. Desde el área municipal de Contratación Pública y Patrimonio se defiende que "esta modalidad facilita abordar una actuación de especial complejidad técnica de forma ordenada, evitando desajustes entre el diseño inicial y las necesidades que surgen durante la rehabilitación de edificios existentes".

No es solo una rehabilitación

El proyecto que impulsa el Ayuntamiento "no trata únicamente de rehabilitar un edificio, sino de redefinir su uso para que pueda albergar diferentes formatos de actividad", explican en un comunicado. El objetivo es que el futuro espacio permita organizar programación cultural estable (artes escénicas, actividades vinculadas al cine y propuestas educativas), actos institucionales y encuentros ciudadanos, además de congresos, jornadas y conferencias, ampliando la capacidad de Puerto de la Cruz para atraer actividad congresual y profesional, especialmente en temporadas donde la agenda cultural ayuda a mantener el pulso del centro urbano.

En paralelo, el Ayuntamiento plantea que el futuro equipamiento incorpore soluciones orientadas a estándares actuales en edificios públicos y espacios escénicos, con mejoras específicas en accesibilidad, eficiencia energética, climatización, acústica e instalaciones escénicas, de forma que la sala pueda acoger programación diversa con garantías técnicas. Busca consolidar un equipamiento capaz de reforzar la programación cultural durante todo el año y, a la vez, contribuir a la dinamización del casco histórico, favoreciendo nuevas oportunidades para el comercio local, la restauración y el conjunto de la ciudadanía.

En ese enfoque, la recuperación del Cine Chimisay se presenta como "una intervención que combina memoria urbana y necesidades contemporáneas, vinculando patrimonio, actividad económica y cultura", manifiestan desde el Ayuntamiento portuense.