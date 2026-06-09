Icod de los Vinos moderniza su alumbrado: invierte 3,5 millones en tecnología led

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos licita la mejora del alumbrado público por 3,5 millones de euros con el apoyo del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La actuación renovará 4.843 puntos de luz del municipio (solo se mantienen 26) y los adecuará a la normativa vigente para elevar su eficiencia energética, mejorar la seguridad del tráfico peatonal y rodado y reducir tanto el coste del suministro eléctrico como el de mantenimiento y reposición. Además del cambio de luminarias mediante el uso de tecnología led, la ejecución del proyecto afecta a 74 centros de mando, que son los armarios eléctricos que centralizan la medición, protección, control y encendido de los elementos del alumbrado. Funcionan como el 'cerebro' o nodo principal que gestiona el suministro de energía hacia las farolas de la calle.

El plazo de ejecución de la actuación es de cinco meses y el período de presentación de ofertas finaliza el día 18. El Consistorio icodense le dio a esta licitación carácter urgente para acelerar el procedimiento y no poner en riesgo la financiación pública que consiguieron a nivel nacional. Dentro del concurso, puntuará de manera destacada la ampliación de la garantía de las luminarias en cinco años y de un año (en ambos casos como mínimo) de la instalación. Icod de los Vinos y Los Silos son los únicos municipios de Canarias que entraron en esta convocatoria a nivel nacional.

La telegestión, de lo más importante

La telegestión es uno de los puntos más importantes del contrato. La plataforma instalada para controlar el alumbrado público debe incluir la programación, verificación y bloqueo de las luminarias, cuando proceda, los horarios de reducción o apagado que se exigen en la Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En este sentido, el nuevo contrato debe cumplir con los niveles de contaminación lumínica y la calidad astronómica del Archipiélago. Se trata de condiciones estrictas para proteger todo lo que concierne al cielo nocturno.

De forma pormenorizada, el contrato exige que la temperatura de color del alumbrado sea, con carácter general, de 2.200 grados kelvin como máximo. Esto significa que debe ser una luz cálida, muy anaranjada y suave, similar a la luz de una vela o un atardecer. Esta temperatura es la apropiada en exteriores por su bajo impacto en la contaminación lumínica y su nulo efecto en los ritmos circadianos de la fauna nocturna. La licitación tampoco permite la emisión directa por encima del horizonte en los puntos en los que deba aplicarse la normativa de la oficina que vela por la calidad del cielo en Canarias.

La instalación actual del alumbrado de la Ciudad del Drago cuenta con "muchos modelos de luminarias". Con este proyecto también se quiere reducir esa diversidad y facilitar la legalización a la par que se mantiene una trazabilidad única en aspectos como telegestión, ahorro energético y cumplimiento de las condiciones del IDAE e IAC.