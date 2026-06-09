Así funcionará el tranvía de Tenerife durante la visita del papa León XIV: circulará con unidades dobles cada 10 minutos

Metrotenerife pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para este viernes, con el objetivo de facilitar los desplazamientos en el área metropolitana y absorber el aumento de demanda previsto durante una jornada en la que se espera la asistencia de miles de personas.

La medida principal será el refuerzo de la Línea 1 del Tranvía de Tenerife, que operará con tranvías dobles y una frecuencia de paso de 10 minutos. Con esta organización, el servicio podrá alcanzar una capacidad de transporte de hasta 4.800 pasajeros por hora.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, señaló que el tranvía desempeñará un papel fundamental durante la jornada, al ofrecer una alternativa "segura, cómoda y eficiente" para miles de personas que se desplazarán hasta los actos previstos.

La Línea 1 adaptará su recorrido durante la mañana

La Línea 1 mantendrá el servicio durante la jornada, pero con modificaciones temporales en su trazado para compatibilizar la circulación del tranvía con las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Entre las 6:00 y las 10:30 horas, los tranvías circularán únicamente entre La Trinidad y Teatro Guimerá. Durante ese tramo horario quedarán fuera de servicio las paradas de Fundación e Intercambiador.

A partir de las 10:30 horas, el recorrido se reducirá y pasará a realizarse entre La Trinidad y La Paz. En esta segunda fase quedarán temporalmente sin servicio las paradas de Weyler, Teatro Guimerá, Fundación e Intercambiador.

La Línea 2 funcionará con normalidad

La Línea 2 del Tranvía de Tenerife mantendrá su funcionamiento habitual durante toda la jornada, según la planificación comunicada por Metrotenerife.

Esta línea seguirá siendo una opción para los usuarios que necesiten desplazarse entre los puntos habituales de su recorrido, mientras que la Línea 1 asumirá el principal refuerzo de capacidad y los ajustes derivados del dispositivo de seguridad.

La recuperación de la normalidad en la Línea 1 se realizará de forma progresiva durante la tarde, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La restitución completa del servicio dependerá de la evolución del operativo y de la reapertura de los tramos afectados.

Planificar los desplazamientos con antelación

Metrotenerife recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios y los recorridos especiales antes de iniciar el viaje. La compañía aconseja planificar los desplazamientos con suficiente antelación, especialmente a quienes tengan previsto acudir a los actos de la visita papal o moverse por el centro de Santa Cruz de Tenerife durante la mañana.

La previsión de una alta afluencia de personas hace recomendable evitar desplazamientos de última hora y tener en cuenta que algunas paradas céntricas de la Línea 1 no estarán operativas durante parte del día.

También conviene considerar que la vuelta a la normalidad será progresiva, por lo que pueden producirse ajustes en función de las indicaciones de seguridad y del desarrollo del operativo.