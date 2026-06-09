Muchos dueños de mascotas en Tenerife lo desconocen: el documento obligatorio para viajar con perros y gatos por la Unión Europea

Se acerca el verano y, con ello, las vacaciones que tanto llevan esperando muchas personas para desconectar de la rutina. Además, cada vez son más quienes eligen viajar acompañados de sus mascotas, pero muchos desconocen que los perros, gastos y hurones necesitan un documento específico para poder viajar de manera legal entre los países de la Unión Europea.

Un documento fundamental para viajar con mascotas

Se trata del pasaporte europeo para animales de compañía, un documento oficial que permite identificar al animal y confirmar que cumple todos los requisitos sanitarios exigidos para desplazarse por los países miembros.

Esta medida forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, que busca reforzar el control sanitario, facilitar la movilidad de las mascotas entre países miembros y rechazar el tráfico ilegal de animales mediante un sistema común de identificación.

Este pasaporte incluye información detallada del animal como "una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte", explican desde la UE.

El documento necesario para viajar con mascotas / E.D

Revisa la documentación antes de viajar

En España, la mayoría de animales de compañía cuenta con el pasaporte porque suele emitirse cuando se implanta el microchip obligatorio. No obstante, se recomienda asegurarse de que la mascota cuenta con los documentos vigentes y las vacuna al día para evitar imprevistos.

Las autoridades advierten de que viajar sin la documentación exigida puede tener consecuencias. La inmovilización del animal, cuarentena, denegación de entrada al país de destino son algunos de los inconvenientes con los que se pueden topar los viajeros. En los casos más graves, los propietarios puede recibir elevadas sanciones económicas.

Certificado zoosanitario

Además del pasaporte europeo, los animales que accedan desde países situados fuera de la UE necesitan un certificado zoosanitario expedido por un veterinario oficial del país de origen, acompañado de una declaración que acredite que el desplazamiento no tiene fines comerciales.