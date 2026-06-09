Cortes de tráfico en La Laguna por la visita del papa León XIV: estas son las calles afectadas, los desvíos y las zonas sin aparcamiento

La visita del papa León XIV a Tenerife obligará a activar el viernes 12 de junio un amplio dispositivo de movilidad en San Cristóbal de La Laguna, con cortes de tráfico en el casco histórico y en varias vías de conexión con la zona centro. Las restricciones afectarán a calles principales, accesos al entorno de la plaza del Cristo, la plaza del Adelantado, el Camino Las Mercedes, el Camino Las Peras y la Vía de Ronda, entre otras zonas de la ciudad.

El operativo comenzará a primera hora del viernes, aunque las prohibiciones de estacionamiento se aplicarán antes: desde las 23.30 horas del miércoles 10 de junio y hasta la finalización del acto. El objetivo es despejar las calles incluidas en el dispositivo y facilitar el paso de la comitiva papal, así como la presencia de público y de los servicios de seguridad.

Calles en las que se prohíbe la circulación desde las 06.00 horas

Desde las 06.00 horas del viernes 12 de junio y hasta la finalización del acto quedará prohibida la circulación de vehículos en varias calles del centro histórico y en las vías transversales que permitan acceder a ellas. La restricción afectará de forma especial al entorno del recorrido previsto y a las zonas próximas a la plaza del Cristo.

Entre las vías en las que se prohíbe la circulación están: el Camino Las Mercedes, desde la TF-12 hasta el Camino Las Peras; el Camino Las Peras; la calle Concepción Salazar, desde Guillermo Peraza Álvarez hasta el Camino La Rúa; Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto y Quintín Benito.

También se verán afectadas la avenida República Argentina, desde Pozo Cabildo hasta Juan de Vera; la calle Adán Canónigo de la Catedral; el Camino La Rúa, desde Seña Nicasia hasta la plaza del Cristo; Seña Nicasia, Magistrado Campo Llarena, Quinteras, la plaza del Adelantado, Santo Domingo y Padre Herrera.

Cortes en accesos y desvíos desde primera hora del viernes

El dispositivo contempla además cortes y desvíos de tráfico desde las 06.00 horas en distintos puntos de entrada y conexión con el centro. Entre ellos estarán el Camino Barranco El Rodeo, en sus cruces con Vereda del Aire y con Transversal Alfredo Hernández Primera Izquierda; el Camino El Matadero con la TF-24; el Camino del Medio y la TF-265, en San Francisco de Paula, con la TF-24; y la TF-5 con la salida 8A.

También habrá cortes en la calle La Cancela con Copérnico; Catedrático Felipe González Vicén con Camino Las Peras; Fotógrafo Antonio García Rueda con Camino Las Peras; y Concepción Salazar con Guillermo Peraza Álvarez.

A estas restricciones se suman otros puntos como la calle Luisa Estany y el Camino El Cañaveral con Camino La Rúa; Catedrático Felipe González Vicén con avenida República Argentina; avenida República Argentina con Pozo Cabildo y con Catedrático Felipe González Vicén; Cabrera Pinto con Silverio Alonso; San Juan con Manuel de Ossuna; plaza Doctor Olivera con Hermanos Marrero; Magistrado Campo Llarena con TF-13; y Santo Domingo y Padre Herrera con Molinos de Agua.

Cortes en función de la afluencia de tráfico

Además de los cierres previstos de forma directa, la Policía Local podrá activar otros cortes y desvíos en función de la afluencia de vehículos y personas. Estas medidas también estarán vigentes desde las 06.00 horas del 12 de junio y hasta la finalización del acto del papa León XIV.

Los puntos que podrán verse afectados son la calle Europa con la avenida Los Menceyes; la avenida Leonardo Torriani con Los Menceyes; y la avenida de La Trinidad en sus cruces con Barcelona, Pablo Iglesias, Catedral, Pedro Zerolo y la rotonda del Padre Anchieta.

Cambios provisionales de sentido y parada de taxis

El dispositivo también incluye modificaciones puntuales en la circulación. La calle Concepción Salazar, en el tramo comprendido entre el Camino Las Peras y el Camino La Rúa, cambiará de sentido de forma provisional durante el operativo.

También modificará su sentido la calle Copérnico, desde la calle La Cancela hasta la calle Galileo. Estos cambios buscan facilitar los desvíos y ordenar la circulación en los puntos próximos a las zonas cortadas.

La parada de taxis de la plaza del Adelantado será trasladada durante el horario de los cortes. De forma provisional, pasará a situarse en la calle Catedral, en el tramo comprendido entre la calle Antonio González y la calle Elías Serra Rafols.

Dónde no se podrá aparcar desde el miércoles por la noche en La Laguna

Las restricciones de estacionamiento empezarán antes que los cortes de tráfico. Desde las 23.30 horas del miércoles 10 de junio y hasta la finalización del acto quedará prohibido aparcar en una amplia relación de calles, caminos y espacios públicos de La Laguna.

No se podrá estacionar en el parking anexo al Mercado Municipal, Camino El Matadero, Camino Barranco El Rodeo —desde Camino El Matadero hasta Camino Vereda del Aire—, Camino Las Mercedes —desde la TF-13 hasta Camino Las Peras—, Camino Las Peras, calle Concepción Salazar y Camino La Rúa, desde Enrique Castrillo Cruz hasta la plaza del Cristo.

La prohibición también afectará a la calle Luisa Estany, desde Camino La Rúa hasta Aguamansa; al estacionamiento del campo de tiro La Gallardina; Camino El Cañaveral; Pintor José Aguiar, desde la plaza del Cristo hasta el Camino Militar de San Roque; Camino Pista Militar de San Roque, desde Pintor José Aguiar hasta la TF-13; Camino Ladera de San Roque, en su zona de estacionamiento; y la plaza del Cristo.

Calles del casco histórico en las que no se podrá aparcar

En el casco histórico tampoco se podrá aparcar en Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta —desde Nava y Grimón hasta Rodríguez Moure—, Quinteras, plaza del Adelantado, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera y Adán Canónigo de la Catedral.

La restricción se extiende a la avenida República Argentina, desde Juan de Vera hasta Catedrático Felipe González Vicén; Fray José Arenas Sabán, desde Doctor Escolástico Aguilar Soto hasta República Argentina; Catedrático Felipe González Vicén, desde Camino Las Peras hasta Copérnico; Fotógrafo Antonio García Rueda; y La Cancela, desde Copérnico hasta Camino Las Peras.