Cincuenta estudiantes de tres islas compiten en la III Miniolimpiada Canaria de Química

La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna se convirtió este martes en punto de encuentro para medio centenar de estudiantes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote que participaron en la fase presencial de la III Miniolimpiada Canaria de Química, una iniciativa destinada a fomentar el interés por las ciencias entre el alumnado de Educación Secundaria.

Los 50 participantes llegaron a esta fase final tras superar una prueba clasificatoria celebrada meses atrás, lo que los sitúa entre los estudiantes con mejor desempeño en esta disciplina entre los centros participantes del archipiélago.

La jornada comenzó con una bienvenida institucional a cargo de representantes de la Universidad de La Laguna y del Colegio Oficial de Químicos de Canarias, entidad promotora de la iniciativa junto a la Real Sociedad Española de Química y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

Tras la realización del examen, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones universitarias. Acompañados por profesorado de la Universidad de La Laguna, recorrieron laboratorios docentes y de investigación, la biblioteca y otros espacios de la Sección de Química, acercándose a la realidad de los estudios científicos y a algunas de las salidas académicas y profesionales relacionadas con la química y las ciencias ambientales.

La jornada concluyó con la entrega de premios a los tres estudiantes que obtuvieron las mejores puntuaciones. El primer puesto fue para Elena Pérez Fernández, alumna del Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife. El segundo lugar correspondió a Jorge Pérez Ramos, del Colegio Norte, mientras que el tercer puesto recayó en Dev Sadhwani Asnani, del Luther King San Miguel.

Premiados en la Miniolimpiada Canaria de Química / COLEGIO DE QUÍMICOS

Durante el acto de clausura, los responsables académicos y profesionales presentes felicitaron a todos los participantes por su esfuerzo y destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para despertar vocaciones científicas en un momento en el que sectores estratégicos vinculados a la investigación, la innovación, la sostenibilidad y la industria demandan cada vez más profesionales cualificados.

La Miniolimpiada Canaria de Química alcanza así su tercera edición consolidándose como una de las principales iniciativas de promoción de las vocaciones STEM en Canarias. Más allá de la competición, el encuentro busca acercar la universidad y la investigación a estudiantes que en pocos años deberán decidir su futuro académico y profesional.

La organización agradeció la implicación de la Universidad de La Laguna, de la Real Sociedad Española de Química, de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, del profesorado de los centros participantes y de todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta edición.

Colegio Oficial de Químicos de Canarias

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias impulsa la actuación de sus colegiados en todos los ámbitos: científico, técnico, social, económico y cultural; así como en todas las islas, para conseguir el mayor reconocimiento y sensibilidad social a su labor. Su principal objetivo es la representación y defensa de los intereses de los profesionales químicos, especialmente ante la Administración. Asimismo, ofrece un conjunto de servicios y beneficios exclusivos a sus colegiados.

El Colegio agrupa a los doctores, licenciados y graduados en Ciencias Químicas, ingenieros químicos, bioquímicos, así como a los profesionales de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ciencias Ambientales de las Islas Canarias.