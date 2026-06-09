El Cabildo de Tenerife moviliza a 75 bomberos y ocho ambulancia para la visita del papa León XIV

El Cabildo de Tenerife desplegará un amplio operativo de Seguridad y Emergencias con motivo de la visita del papa León XIV. Éste contará con 75 bomberos, ocho ambulancias y decenas de efectivos de coordinación y emergencias. Para ello se ha activado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) en situación de prealerta para poder farantizar la seguridad y la respuesta ante cualquier incidencia.

El dispositivo se activará para garantizar el desarrollo de los actos previstos en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, dos de los puntos centrales del programa de la visita papal. La previsión de una elevada afluencia de personas obliga a reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia. Por ello, el operativo estará coordinado desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), que permanecerá activado durante todo el evento.

El PEIN estará en prealerta dos días

El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil (PEIN) estará en situación de prealerta durante los días 11 y 12 de junio, con el objetivo de reforzar la vigilancia, la prevención y la respuesta ante posibles emergencias.

La prealerta no implica necesariamente una emergencia, sino un incremento de la vigilancia y de la preparación de los recursos disponibles ante la dimensión del evento y el volumen de personas que se espera en Tenerife durante la visita papal.

Refuerzo de Bomberos de Tenerife

El operativo contempla un refuerzo específico de Bomberos de Tenerife tanto para el acto de La Laguna como para el evento principal previsto en Santa Cruz de Tenerife.

Para La Laguna se destinará una dotación, integrada por cinco efectivos. En Santa Cruz se desplegarán cuatro dotaciones, con 20 efectivos, formadas por profesionales y voluntarios y situadas en puntos estratégicos.

Además, se movilizarán los siete parques de bomberos de Tenerife, con un total de 50 bomberos, dos gestores y cuatro oficiales, de forma que se pueda cubrir cualquier eventualidad en el conjunto de la isla.

Ambulancias y personal sanitario en el operativo

En el ámbito sanitario, el Cabildo aportará recursos al dispositivo de Cruz Roja, que estará compuesto por cuatro ambulancias de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico y 18 técnicos sanitarios.

Estos medios estarán orientados a atender posibles incidencias sanitarias durante una jornada en la que se prevé una importante concentración de personas. La presencia de ambulancias de soporte vital avanzado y básico permitirá cubrir distintos niveles de asistencia, desde intervenciones iniciales hasta situaciones que requieran una atención más especializada.

El Cabildo también colaborará en la formación básica en comunicaciones del voluntariado que participará en el evento, una cuestión clave para mejorar la coordinación sobre el terreno y facilitar el flujo de información entre los equipos.

La consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que el dispositivo se ha diseñado para garantizar la seguridad de las personas y la coordinación entre administraciones, con el objetivo de que la jornada se desarrolle con las máximas garantías.

Más de un millar de plantas autóctonas para los espacios de los actos

Además del dispositivo de seguridad y emergencias, el Cabildo de Tenerife realizará una aportación institucional a la visita del papa León XIV mediante el suministro de más de un millar de plantas autóctonas procedentes de los viveros insulares.

Estas plantas se utilizarán para realzar los espacios donde se desarrollarán los actos y para poner en valor la identidad natural de Tenerife. La medida se suma al conjunto de preparativos organizados por las administraciones implicadas en la visita.