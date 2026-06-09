Aviso a los vecinos del Nordeste: La Laguna recomienda evitar la TF-13 durante la visita del papa León XIV a Tenerife

Los vecinos de Punta del Hidalgo, Tejina, Valle de Guerra y Tegueste deberán tener especial precaución este viernes durante la visita del papa León XIV a Tenerife. El Ayuntamiento de La Laguna recomienda evitar desplazamientos innecesarios por la TF-13, una de las principales vías de conexión entre la comarca del Nordeste y el área metropolitana.

La Policía Local aconseja utilizar rutas alternativas para reducir el riesgo de retenciones y afecciones importantes a la circulación. La recomendación se dirige especialmente a quienes tengan previsto desplazarse hacia La Laguna o Santa Cruz durante la mañana del viernes.

La visita papal obligará a establecer cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios puntuales en algunos servicios municipales. El Ayuntamiento sostiene que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de una jornada en la que se espera una elevada afluencia de público en el casco histórico y en otros puntos del municipio.

Vías alternativas para la comarca nordeste y Tegueste

La TF-13 permanecerá cerrada desde primeras horas de la mañana entre el entorno de Las Mercedes y la conexión con la TF-5. Este cierre puede generar complicaciones para quienes necesiten desplazarse desde el Nordeste o desde Tegueste hacia La Laguna, Santa Cruz u otros puntos del área metropolitana.

Ante esta situación, la Policía Local recomienda utilizar vías alternativas como la TF-154, entre El Portezuelo y Las Toscas, y la TF-156, conocida como la carretera de El Boquerón.

Cortes de tráfico desde las 6:00 horas del viernes

Los cortes de tráfico comenzarán a las 6:00 horas del viernes y afectarán a buena parte del entorno del casco histórico de La Laguna. Entre las vías incluidas en el dispositivo figuran calles emblemáticas como Anchieta, Juan de Vera, Cabrera Pinto, Quintín Benito, Padre Herrera y Santo Domingo.

También se verán afectadas las conexiones con Las Mercedes y los accesos al entorno de la plaza del Cristo, uno de los espacios clave dentro del operativo previsto para la visita del papa León XIV.

Además de los cortes ya programados, la Policía Local podrá establecer desvíos o restricciones puntuales en otras calles en función del paso de la comitiva y de la afluencia de vehículos que se registre en cada momento.