La Aemet prevé nubes al norte de Tenerife este miércoles y máximas de 26 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada marcada por la nubosidad en el norte de la isla, especialmente durante la primera mitad del día. Las nubes se situarán por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, con probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera la apertura de amplios claros en el norte. En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán registrarse intervalos matinales en el suroeste.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero descenso, especialmente en medianías del sur. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 26 de máxima.

Viento del alisio con intervalos fuertes

El alisio soplará moderado en Tenerife, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la isla. En estas zonas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En el oeste predominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento será del suroeste flojo a moderado.

Estado del mar en Tenerife

En el mar, la Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el sureste y extremo noroeste. Habrá fuerte marejada, ocasionalmente gruesa.

En las zonas más resguardadas del suroeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla. También se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Tiempo estable en el resto de Canarias

En el conjunto de Canarias, la jornada estará marcada por la nubosidad baja en el norte de las islas durante la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. En las vertientes sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

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Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros descensos, y el alisio seguirá soplando moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas de varias islas.