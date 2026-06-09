Más de 650 fieles de La Palma, La Gomera y El Hierro viajarán a Tenerife para ver al papa León XIV

La visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio ha generado una amplia movilización en las islas occidentales. Más de 650 fieles de La Palma, La Gomera y El Hierro preparan estos días sus desplazamientos para asistir a una cita que reunirá en la isla tinerfeña a peregrinos de toda la Diócesis Nivariense.

Más de 650 personas procedentes de estas tres islas tienen previsto viajar a Tenerife para participar en los actos vinculados a la visita papal. La cifra parte de los desplazamientos organizados desde La Palma, donde se espera la presencia de más de 350 personas; de El Hierro, con cerca de 200 peregrinos; y de La Gomera, desde donde se trasladará más de un centenar de fieles.

Más de 350 personas viajarán desde La Palma

La movilización más numerosa confirmada hasta el momento parte de La Palma. Más de 350 palmeros viajarán este viernes a Tenerife para asistir a la visita del papa León XIV. Para facilitar el desplazamiento, se han organizado varios vuelos fletados desde primera hora de la mañana, con el objetivo de que los peregrinos lleguen a tiempo a los actos previstos.

La mayoría de los asistentes procede de las parroquias de El Paso y Santa Cruz de La Palma, aunque también se desplazarán grupos organizados desde Fuencaliente, Tazacorte y el Santuario de Las Nieves.

En la isla, las parroquias ultiman los detalles logísticos a la espera de recibir la información definitiva sobre la ubicación de los asistentes durante el acto. Entre los participantes domina una mezcla de emoción, ilusión y conciencia de estar ante una jornada difícil de repetir.

El Hierro prepara una peregrinación de unas 200 personas

Desde El Hierro, cerca de 200 personas participarán en una peregrinación organizada para asistir a la misa papal en Tenerife. Las comunidades parroquiales de la isla trabajan de forma coordinada para facilitar el desplazamiento de los fieles.

El operativo previsto contempla la salida en barco a primera hora de la mañana y el regreso por la tarde, en una jornada diseñada para permitir la asistencia al acto central y la vuelta a la isla el mismo día.

La expedición herreña no solo tiene un componente religioso. También quiere transmitir un mensaje de solidaridad y acogida desde una isla marcada por la realidad migratoria.

La Gomera también se suma al encuentro con el pontífice

En La Gomera, la cuenta atrás se vive también con expectación. Más de un centenar de personas partirá desde San Sebastián de La Gomera para participar en el encuentro con el papa León XIV en Tenerife.

La movilización gomera se presenta como una experiencia de fe, convivencia y comunidad. Entre los participantes hay familias, grupos parroquiales y vecinos que se desplazarán con la ilusión de ver por primera vez a un papa en persona.