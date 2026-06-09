Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones

Las arepas son un alimento típico de Venezuela, y que cada vez es más común encontrar establecimientos en los que ofrezcan este producto en Tenerife. En la capital, se sitúa Bar Arepera El Jagüey, un local especializado en comida venezolana que se ha convertido en un imprescindible para quien busque disfrutar de este tipo de comida.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local tras recibir varias peticiones de sus seguidores sobre dónde comer arepas en la isla. "Nos preguntan muchísimo dónde comer unas buenas arepas y la verdad es que no teníamos casi ningún vídeo, hasta hoy", comentan.

Arepas y más elaboraciones que llaman la atención

Durante su visita, probaron varias especialidades del local. Entre ellas, arepas y una de las empanadas más demandadas, un producto por el que el establecimiento es especialmente reconocidos entre sus clientes habituales.

Comenzaron abriendo el apetito con los tequeños acompañados de mermelada de arándanos, un plato perfecto para los amantes del queso. Continuaron, con la empanada pabellón que se postula como una de las más venidas del local, aunque la que más les sorprendió fui la de carne mechada. "Está brutal", asegura Joana.

También se animaron aprobar una de las empanadas más originales con una combinación poco habitual, almogrote con plátano.

En cuanto a las arepas, el establecimiento ofrece diferentes mojos y salsas para acompañarla. Sin embargo, Jonay decidió probarla con el mojo de aguacate, desarrollado por ellos junto con la empresa canaria Guachinerfe.

400 empanadas al día

Uno de los datos que más llamó la atención de los creadores de contenido fue la cantidad de empanadas que elaboran a diario. Según les explicaron desde el propio local, llegan a elaborar más de 400 empanadas al día, una cifra que refleja la demanda que tiene este producto entre los clientes.

¿Dónde disfrutar de estas arepas en Tenerife?

Bar Arepera El Jagüey se ubica en la Avenida de los Majuelos, 110, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de elaboraciones típicas venezolanas.

Abre de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 7:30 a 23:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario y ofrece servicio de 8:30 a 16:00 horas. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.