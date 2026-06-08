Visita del papa León XIV y suspensión de clases: qué pasa con academias y centros privados en Canarias

La suspensión de clases Canarias decretada por el Gobierno autonómico por la visita del Papa a Canarias no supone automáticamente el cierre obligatorio de las academias privadas Canarias cierre, ni de los centros privados de apoyo educativo, gabinetes pedagógicos o servicios de refuerzo escolar que operan como empresas privadas, para los que la adaptación de la actividad queda como recomendación salvo alerta.

“No, si son privados solo recomendamos. Funcionan como cualquier empresa”, apuntan estas fuentes al ser consultadas sobre la obligatoriedad de suspender las clases en centros privados de apoyo educativo durante las jornadas del 11 y 12 de junio. La misma interpretación se aplica a la posibilidad de implantar teletrabajo o cancelar la actividad presencial en negocios privados: “A menos que la alerta del Gobierno de Canarias indique que se cierra todo. Para las empresas privadas, cerrar o dejar teletrabajo es recomendación”, añaden.

La suspensión lectiva no equivale a cierre empresarial

La aclaración resulta clave para familias, trabajadores y responsables de academias, centros de refuerzo, gabinetes psicopedagógicos, escuelas privadas de idiomas, centros de apoyo a opositores o actividades educativas no regladas, que en los últimos días han mostrado dudas sobre el alcance real de la medida. El Gobierno de Canarias ha suspendido la actividad lectiva el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 en Tenerife para reducir desplazamientos, facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante la primera visita de un pontífice a las Islas.

Sin embargo, esa suspensión no debe interpretarse como una orden generalizada de cierre para todo servicio privado vinculado a la educación o al acompañamiento académico. La diferencia, según las fuentes consultadas, está en la naturaleza de la actividad. Los centros educativos afectados por la decisión del Ejecutivo quedan dentro del marco de la organización lectiva y de las medidas adoptadas por las administraciones competentes. En cambio, los centros privados de apoyo funcionan como empresas y, por tanto, reciben una recomendación para adaptar su actividad, suspender sesiones presenciales o facilitar alternativas, pero no una obligación directa salvo que se active una alerta de alcance superior.

Una medida para reducir desplazamientos

La decisión del Ejecutivo autonómico se produce en un contexto de enorme complejidad logística. La visita de León XIV obligará a reorganizar la movilidad en Gran Canaria el día 11 y en Tenerife el día 12, con cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento, desvíos y dispositivos especiales de seguridad en los principales puntos de la agenda papal. El Gobierno ha defendido la suspensión de clases como una herramienta para reducir al máximo los desplazamientos ordinarios en dos jornadas en las que se prevé una fuerte presión sobre carreteras, accesos urbanos, transporte público y zonas próximas a los actos multitudinarios.

En Gran Canaria, la agenda del Papa incluye su llegada a la Base Aérea de Gando, un acto vinculado a la realidad migratoria en Arguineguín, su paso por Las Palmas de Gran Canaria y la misa multitudinaria prevista en el Estadio de Gran Canaria. En Tenerife, la visita continuará el día 12 con actos en el área metropolitana, entre ellos la presencia del pontífice en espacios vinculados a la acogida de migrantes y una misa en Santa Cruz de Tenerife antes de su regreso a Roma.

Cortes en Vegueta, Siete Palmas y la GC-1

La afección en Las Palmas de Gran Canaria será especialmente intensa. El dispositivo municipal contempla cortes y restricciones en el entorno de Triana-Vegueta, la Plaza de Santa Ana, la Plaza Stagno, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y sus alrededores. También se prevén cortes en la GC-1 durante los desplazamientos de la comitiva pontificia, tanto en la llegada del Papa a la capital grancanaria como en su salida hacia el aeropuerto al día siguiente.

En la zona de Vegueta y Triana, las restricciones comenzarán desde primera hora del 11 de junio, con vías afectadas como Rafael Cabrera, Francisco Gourié, Reyes Católicos, Pelota, San Nicolás, Juan de Quesada, Losero o Miguel de Cervantes, entre otras. Además, las prohibiciones de estacionamiento se adelantarán en algunas calles desde la mañana del 10 de junio. En Siete Palmas, el entorno del Estadio de Gran Canaria y del Gran Canaria Arena quedará sometido a un cierre amplio desde el día anterior y durante la jornada de la misa, con afecciones en Fondos de Segura, Manzanilla, Pintor Felo Monzón, Hoya de la Gallina y otras vías de la zona.

Las empresas privadas deben valorar su propia organización

En este escenario, la recomendación para las empresas privadas pasa por anticiparse a las dificultades de movilidad. Aunque no exista una obligación general de cerrar, los centros de apoyo educativo que trabajen de forma presencial en zonas afectadas por cortes o cuyos usuarios dependan de desplazamientos complicados pueden optar por suspender la actividad, trasladarla a otro día o activar fórmulas telemáticas.

La clave, insisten las fuentes consultadas, es que esa decisión corresponde a cada empresa privada mientras no exista una orden superior de cierre. Es decir, una academia situada en un área no afectada directamente por los cortes podría mantener su actividad si lo considera viable, mientras que otra ubicada en zonas de especial impacto podría cancelar clases por prudencia, por imposibilidad de acceso o para facilitar la conciliación de las familias.

Familias pendientes de cada centro

La consecuencia práctica es que las familias no deben dar por hecho que todos los servicios privados de apoyo educativo cerrarán automáticamente los días 11 y 12 de junio. En el caso de colegios y centros sujetos a la suspensión lectiva decretada por el Gobierno, no habrá clase en Gran Canaria el jueves y en Tenerife el viernes. En el caso de academias, gabinetes y otros centros privados, será cada entidad la que comunique a sus usuarios si mantiene, aplaza, recupera o adapta su actividad.

La visita del Papa obligará así a una doble lectura: por un lado, la suspensión oficial de las clases para reducir movilidad y facilitar el dispositivo de seguridad; por otro, una recomendación dirigida al ámbito privado, que no implica cierre obligatorio salvo que el Gobierno de Canarias eleve la situación y ordene restricciones generales para toda la actividad empresarial.