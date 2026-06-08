La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
La normativa europea prohibirá las monodosis de azúcar, sal o kétchup en bares y restaurantes para reducir residuos plásticos
La Unión Europea continua avanzando con sus políticas con el objetivo de reducir los plásticos y avanzar hacia un planeta más sostenible. Por ello, ha puesto el foco en unos elementos muy utilizados en bares y restaurantes como son las monodosis de azúcar, sal, kétchup, mayonesa, leche condensada para el café y otros productos que millones que se utilizan a diario en la hostelería.
Esta media forma parte del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de plástico. Una normativa que busca reducir la cantidad de residuos plásticos que se generan y fomentar alternativas más sostenibles que proteger el medio ambiente.
Una medida que comenzará a aplicarte a partir de agosto
El reglamento comenzará a aplicarse a partir del 12 de agosto en todos los países miembros de la Unión Europea, aunque algunas restricciones más específicas sobre determinados envases de plástico de un solo uso se implantarán de manera progresiva.
Entre los productos afectados figuran los envases individuales utilizados a diario como azúcar, sal, kétchup, mayonesa, aliños, mermeladas o leche para el café en el sector de la hostelería. La intención de Bruselas es reducir la enorme cantidad de residuos que generan estos formatos de un solo uso y favorecer sistemas más sostenibles.
Algunas de las alternativas son sustituirlos por dispensadores recargables, envases reutilizables u otras soluciones que permitan garantizar la seguridad e higiene alimentaria sin que provoquen un impacto ambiental negativo.
No solo afecta a la hostelería
Esta normativa también afectará al sector hotelero, ya que en muchos hoteles ofrecen monodosis de champú, gel, lociones corporales y otros productos de cortesía en las habitaciones. Productos que también comenzaran a desaparecer progresivamente y a instalarse con nuevos formatos.
La medida cuenta con algunas excepciones
Pese a que aparentemente sea un cambio radical, la medida cuenta con algunas excepciones. Las monodosis podrán seguir utilizándose en determinados casos relacionados con la seguridad alimentaria, como en servicios de comida para llevar, donde las elaboraciones están pensadas para el consumo inmediato y no hay alternativas para sustituir las monodosis en estos casos.
Con la implantación de esta nueva normativa, los bares y restaurantes de Tenerife ya comienzan a buscar alternativas a estos productos que llevan años acompañando desayunos, almuerzo o cenas fura de casa.
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