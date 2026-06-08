Tráfico pide evitar desplazamientos innecesarios en Tenerife durante la visita del papa León XIV

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar los desplazamientos innecesarios en Tenerife durante la visita del papa León XIV, prevista para el viernes 12 de junio. El organismo ha preparado un plan especial de regulación y vigilancia para hacer frente a las afecciones que provocará el dispositivo de seguridad asociado a los actos del Pontífice.

Tráfico pide a la ciudadanía que planifique con antelación cualquier trayecto, especialmente en el área metropolitana y en las vías afectadas por la comitiva. También recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible, atender las indicaciones de los agentes y facilitar el teletrabajo en aquellas empresas donde la actividad lo permita.

Restricciones al transporte de mercancías

Una de las principales medidas afectará al transporte de mercancías. En Santa Cruz de Tenerife y en varias carreteras de la Isla se prohibirá, con carácter general, la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, estén cargados o no, de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto.

La restricción se aplicará el 12 de junio, entre las 6:00 y las 18:00 horas, en ambos sentidos de circulación de la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5.

La misma limitación afectará a los vehículos que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro correspondientes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Quedarán exentos los vehículos de emergencias y de auxilio en vías públicas. También podrán autorizarse transportes destinados al aprovisionamiento de estaciones de servicio, combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases de aeronaves de lucha contra incendios, gases necesarios para centros sanitarios y otros servicios imprescindibles debidamente justificados.

Cortes previstos en Tenerife

Las principales afecciones al tráfico se concentrarán durante la mañana y primeras horas de la tarde del 12 de junio.

Entre las 8:45 y las 10:00 horas, se producirá un corte dinámico en el Camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos. En la misma franja, la DGT prevé cortes en la TF-24, también en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones.

La TF-5 será una de las vías más afectadas. Entre las 8:45 y las 9:30 horas, se cortará en sentido decreciente, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 15 hasta la salida 8A. Después, entre las 9:30 y las 11:45 horas, se aplicará otro corte dinámico en sentido decreciente.

La TF-13 tendrá restricciones en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones, entre las 9:15 y las 11:30 horas.

Afecciones al mediodía

Entre las 13:00 y las 14:30 horas, se prevé un corte dinámico en la TF-5 en sentido creciente hasta la salida 12, conexión con la TF-152.

En esa misma franja horaria, habrá restricciones en ambos sentidos de la TF-152 y la TF-235, también con cierre de incorporaciones. Estas medidas podrán ajustarse en función de la evolución del dispositivo y de las condiciones reales de circulación.

La TF-4 reservará un carril para autobuses

Durante el 12 de junio, el carril derecho de la TF-4, en ambos sentidos, quedará excluido a la circulación general para su uso como zona de estacionamiento de vehículos reservados y autorizados, principalmente autobuses.

La medida estará activa entre las 6:00 y las 18:00 horas y contará con la señalización y el balizamiento correspondiente.

La DGT recuerda que las restricciones podrán modificarse durante la jornada por motivos de seguridad o fluidez del tráfico, por lo que recomienda seguir la información oficial y las indicaciones de los agentes.