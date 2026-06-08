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Titsa refuerza los servicios para acudir a la romería de La Orotava

La compañía incrementará los servicios de las líneas 101, 351 y 353 con salidas adicionales y refuerzos en función de la demanda.

Imagen de la Estación de guaguas de La Orotava

Imagen de la Estación de guaguas de La Orotava / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Titsa reforzará este domingo, 14 de junio, varias de sus líneas de transporte con motivo de la celebración de la tradicional romería de La Orotava, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales del municipio. La compañía incrementará los servicios de las líneas 101, 351 y 353 con salidas adicionales a las habituales desde las 09:00 horas, además de activar otros refuerzos en función de la demanda que se registre durante la jornada.

Nuevos horarios

Entre las medidas previstas destaca el aumento de frecuencias de la línea 101, que conecta La Laguna con La Orotava. En este caso, se incorporarán nuevas expediciones desde La Matanza en dirección al municipio villero a las 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:25 y 18:05 horas.

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Por su parte, la línea 351, que une Puerto de la Cruz, el Jardín Botánico y la estación de La Orotava, contará con servicios extraordinarios en ambos sentidos. Desde Puerto de la Cruz habrá salidas adicionales entre las 09:25 y las 21:25 horas, con una frecuencia aproximada de una hora, mientras que desde La Orotava los viajes extra se realizarán entre las 09:50 y las 21:50 horas. Asimismo, la línea 353, que realiza el recorrido circular entre Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava, sumará nuevas expediciones desde el enlace de Los Realejos a las 11:50, 12:30, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05 —con dos salidas programadas—, 15:40, 16:25 y 17:00 horas.

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