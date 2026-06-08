Tenerife revoluciona la prevención de incendios forestales con cámaras sensorizadas instaladas en torres de vigilancia

La prevención contra los incendios forestales en Tenerife da un paso más con la instalación de la primera torre completamente sensorizada para la vigilancia y detección de este tipo de desastres en el medio natural. La torre de Los Topos, en Vilaflor, es la primera de seis infraestructuras verticales que están dotadas con una cámara con sensores térmicos y visibles capaces de localizar focos de calor, reducir falsos positivos -a medida que la Inteligencia Artificial con la que funciona se entrena- y alimentar al Cecopin con información en tiempo real. Esta novedad fue explicada este lunes, junto al resto del despliegue, en la presentación de la campaña para la prevención de incendios forestales del Cabildo de Tenerife en el municipio de las medianías del Sur.

La torre de Los Topos supone un cambio de modelo de la vigilancia tradicional para la detección de incendios. La cámara instalada cuenta con autonomía energética y conexiones de diferentes tipos que permiten que, pase lo que pase, siga funcionando y reportando datos imprescindibles para actuar de manera estratégica ante el fuego. La aspiración de estos dispositivos es monitorizar el 90% de la superficie total de Tenerife cuando esté totalmente desplegada en los próximos meses.