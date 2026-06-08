Riesgo extremo por radiación solar durante la visita del papa León XIV a Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife coincidirá con una jornada de riesgo muy alto por radiación solar en buena parte de la Isla, según ha advertido la Dirección General de Salud Pública. La alerta afecta a varios municipios tinerfeños, entre ellos Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la misa multitudinaria en el puerto.

La advertencia cobra especial importancia porque buena parte de la agenda del Pontífice se desarrollará en espacios abiertos. En el caso de la misa prevista en la Dársena de Los Llanos, la celebración tendrá lugar a mediodía, una de las franjas de mayor exposición al sol.

Municipios tinerfeños afectados

En Tenerife, el riesgo será muy alto en Garachico, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico.

Aunque el nivel previsto no sea extremo, Salud Pública recuerda que la exposición prolongada al sol en niveles muy altos también puede provocar quemaduras, lesiones cutáneas y problemas oculares. Además, no conviene confiarse si hay nubes o brisa, ya que la radiación ultravioleta puede seguir siendo elevada aunque la sensación de calor sea menor.

Protección solar durante la misa del puerto

Las personas que tengan previsto acudir a la misa del Papa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife deben planificar la jornada teniendo en cuenta que los controles de acceso, la alta afluencia y las restricciones de movilidad pueden obligar a permanecer varias horas al aire libre.

Salud Pública recomienda utilizar protección solar con factor SPF 50 o superior, buscar sombra siempre que sea posible, llevar sombrero o gorra, usar gafas de sol homologadas y vestir ropa ligera que cubra brazos y piernas.

También conviene llevar agua, evitar la exposición directa prolongada y prestar especial atención a menores, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personas con piel clara o con antecedentes de problemas cutáneos.

El daño solar es acumulativo

La Dirección General de Salud Pública recuerda que el daño solar es acumulativo. Las exposiciones excesivas y las quemaduras durante la infancia aumentan el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de piel muchos años después, incluso décadas más tarde.

Los efectos agudos de la radiación ultravioleta pueden incluir quemaduras solares, daños en el ADN, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión. La sobreexposición también se relaciona con distintos tipos de cáncer de piel, entre ellos el melanoma, el cáncer basocelular y el espinocelular.

La radiación UV puede afectar además a los ojos. Sin protección adecuada, aumenta el riesgo de afecciones como conjuntivitis o cataratas, por lo que las gafas deben contar con filtros homologados frente a la radiación ultravioleta.

La advertencia de Salud Pública no busca desaconsejar la asistencia a los actos, sino recordar que la protección es fundamental durante una jornada con actos al aire libre y elevada exposición solar.