Julia Díaz, elegida mejor vendedora de la ONCE en Tenerife durante 2025

Julia Díaz ha sido reconocida como Vendedora del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Dirección de Zona de Tenerife. La Organización distingue cada año con este galardón el trabajo de sus vendedores y vendedoras, su actitud en el puesto, la implicación con la clientela y el compromiso con la labor social de la entidad.

Díaz, de 53 años, nació en Cuba y reside en Tenerife, donde actualmente vende productos de lotería responsable de la ONCE en el Centro Comercial El Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife. Según la información facilitada por la Organización, se dedica a esta actividad desde 2026.

El reconocimiento la sitúa entre los 22 vendedores y vendedoras seleccionados en toda España como los mejores del año 2025. Todos ellos recibieron su galardón durante una cena de gala celebrada el pasado 5 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, acompañados por los máximos responsables de la ONCE.

Una trayectoria marcada por el trato con la clientela

La ONCE destaca de Julia Díaz su fortaleza, su espíritu positivo y su forma de afrontar los retos. Quienes la conocen subrayan también su cercanía con los clientes y su implicación diaria en el punto de venta.

Julia llegó a España a los 24 años, tras dejar Cuba para iniciar una nueva etapa vital. Según recoge la nota difundida por la ONCE, afrontó ese cambio con ilusión y con la determinación de construir nuevas oportunidades.

La familia ocupa un lugar central en su vida y es, según la Organización, una de sus principales fuentes de inspiración. Su incorporación a la ONCE marcó también un cambio importante en su trayectoria personal y profesional. Ella misma la define como una de las mejores cosas que le han sucedido, al sentirse acogida, valorada y respaldada desde el primer momento.

En su recorrido como vendedora, Julia Díaz ha repartido más de once millones de euros en premios.

Una gala bajo el lema 'A piel de calle'

La entrega de los premios a los mejores vendedores de la ONCE de 2025 se celebró bajo el lema 'A piel de calle', una referencia al trabajo diario de quienes llevan los cupones y otros productos de la Organización a pueblos y ciudades de toda España.

La gala estuvo ambientada como una estación de ferrocarril y permitió a los vendedores reconocidos compartir detalles y anécdotas de su día a día. El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, agradeció su trabajo y señaló que representan el espíritu de la entidad.

La ceremonia fue conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y contó con actuaciones de integrantes de la compañía Yllana.

Con esta cita anual, la ONCE reconoce a estos profesionales y, por extensión, a los más de 21.000 vendedores y vendedoras que forman parte de su red comercial en España.