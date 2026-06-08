Expropian 20 parcelas al Cabildo de Tenerife para construir el parque eólico Pocitos

La construcción del parque eólico Pocitos requiere la expropiación de 47 propiedades en Granadilla de Abona y Arico. Entre ellas, 20 se corresponden con suelo que en la actualidad es propiedad del Cabildo de Tenerife. Así consta en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de la superficie afectada por la ejecución del parque. Este trámite, vinculado a la declaración de utilidad pública, supone el inicio del procedimiento expropiatorio necesario para disponer de los terrenos requeridos por la instalación.

Promovido por la empresa Sistemas Energéticos Ladera Negra SAU, la instalación se ubicará entre los municipios de Arico y Granadilla de Abona, en una zona conocida como Los Pocitos, situada al sureste de la Isla y próxima a la autopista TF-1. Limita por el sureste con el Barranco del Río y al noroeste con el Complejo Ambiental, llegando hasta una zona denominada El Andén. El emplazamiento ha sido seleccionado por sus condiciones de viento favorables y por su integración dentro de las áreas previstas para el desarrollo de energías renovables en Tenerife.

Seis aerogeneradores y más de 20 MW de potencia

El proyecto contempla la instalación de seis aerogeneradores modelo Gamesa G-132, cada uno con una potencia de 3,4 megavatios (MW), lo que permitirá alcanzar una capacidad total de 20,79 MW. Las máquinas tendrán una altura de 84 metros y un diámetro de 132 metros, dimensiones que las sitúan entre los equipos de gran rendimiento utilizados actualmente en parques terrestres.

Además de los aerogeneradores, el parque incluirá una red interna subterránea de media tensión para conectar las distintas máquinas, así como las infraestructuras necesarias para evacuar la energía producida hasta la red eléctrica insular a través de la subestación de Abona. El presupuesto de ejecución material supera los 18 millones de euros, reflejando la magnitud de una inversión llamada a incrementar la producción renovable en la Isla.

Un proyecto en fase de ocupación de terrenos

De esta manera, Pocitos sigue avanzando en su recorrido administrativo. Una vez construido, el parque eólico Pocitos se incorporará al conjunto de instalaciones renovables previstas para reforzar la producción de energía eólica en Tenerife y contribuir a los objetivos de transición energética fijados por Canarias y la Unión Europea.

Tras obtener la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública por parte de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, el proyecto, anunciado en 2022, está inmerso en el procedimiento de ocupación de terrenos y expropiación de parcelas afectadas por las obras. También se han desarrollado actuaciones complementarias para el soterramiento de infraestructuras eléctricas existentes, con el fin de garantizar la compatibilidad de la nueva instalación con la red actual.

La puesta en marcha del parque eólico Pocitos supondrá un paso más en la estrategia de descarbonización de Tenerife, aumentando la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico insular y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. En una Isla especialmente expuesta a los retos energéticos derivados de su condición de territorio aislado, proyectos como este representan una pieza clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos climáticos europeos y canarios, sostuvo el Gobierno de Canarias en el momento de otorgar la autorización administrativa.