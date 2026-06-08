Endesa activa un plan especial en Tenerife para evitar apagones durante la visita del papa León XIV

Endesa ha activado un plan de contingencia especial en Tenerife para reforzar la red eléctrica y minimizar el riesgo de incidencias durante la visita del papa León XIV a la isla, prevista para el próximo viernes 12 de junio.

La compañía explica que el dispositivo busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico en los puntos donde se celebrarán los actos principales de la agenda papal y agilizar la respuesta en caso de avería.

Vigilancia especial en los puntos de la visita

El plan identifica como instalaciones prioritarias aquellas que alimentan las zonas donde se concentrarán los actos más relevantes de la visita. Entre ellas figuran el entorno del centro de migrantes de Las Raíces, en La Esperanza; la plaza del Cristo de La Laguna, donde está previsto un acto con entidades sociales; y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la misa multitudinaria.

Endesa prestará una vigilancia especial a las infraestructuras eléctricas vinculadas a esos puntos. La compañía también tendrá en cuenta las restricciones de movilidad previstas para ese día en las principales carreteras de la isla, de forma que los equipos técnicos puedan situarse en zonas estratégicas.

La visita de León XIV ha llevado al Gobierno de Canarias a declarar una situación de prealerta desde este lunes, con el objetivo de coordinar medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas. Esa situación se elevará a alerta durante los días 11 y 12 de junio, coincidiendo con la estancia del Pontífice en Canarias.

Retenes técnicos en Santa Cruz y La Laguna

El dispositivo contempla la presencia de retenes técnicos con personal especializado para actuar ante cualquier incidencia relacionada con el suministro eléctrico. Estos equipos estarán ubicados en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, dos de los municipios que concentrarán buena parte de los actos y desplazamientos de la jornada.

Además, Endesa hará un seguimiento diario de la previsión meteorológica para anticipar posibles actuaciones. El plan contempla escenarios asociados a picos máximos de potencia, temperaturas altas, temporales de lluvia, tormentas con aparato eléctrico o incendios forestales, entre otras circunstancias.

Reconfiguración de la red y pruebas previas

Con el objetivo de reforzar la resiliencia del sistema eléctrico, el plan prevé una reconfiguración de la red y una vigilancia reforzada de las subestaciones y centros de reparto implicados.

La compañía también ha realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su viabilidad ante el escenario de demanda previsto durante la visita. A ello se suman pruebas en diferentes centros de transformación para revisar su funcionamiento y detectar posibles necesidades antes del desarrollo de los eventos.

El refuerzo eléctrico se suma al resto de medidas adoptadas por administraciones y organismos implicados para garantizar el desarrollo de la jornada con las mayores condiciones posibles de seguridad.