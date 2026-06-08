Dos creadores de contenido de Tenerife lanzan junto a una cafetería de La Laguna el bocadillo que promete arrasar este verano

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han dado el salto a la cocina con el lanzamiento de su primer bocadillo en colaboración con uno de los establecimientos más conocidos de Tenerife. La creación se llama Volcán y podrá disfrutarse durante todo el verano en Cafetería Los Majuelos, en San Cristóbal de La Laguna.

La propuesta cuenta con un ingrediente estrella que es el popular mojo de aguacate, desarrollado por la pareja `foodie´ junto con la empresa canaria Guachinerfe.

Un bocadillo con sabor canario

Como base del bocadillo, han apostado por un pan integral de masa madre elaborador por Obrado MM. Además, "lo han hecho con mucha miga, le han dejado pocos alvéolos para que empape y coja bien todos los ingredientes", comentan.

El bocadillo combina paletilla al horno con un toque de salsa teriyaki, queso crema, rúcula y mojo de aguacate, una mezcla que busca conquistar el paladar de quienes lo prueben. "Es una fusión espectacular", aseguran en el vídeo mientras presentan el producto.

"No es un sándwich, no es una hamburguesa, es algo único; un bocadillo moderno", explican.

Disponible durante todo el verano

El Volcán se presenta de inicio como una edición limitada durante los meses de verano, aunque los creadores comentan que podría formar parte de la carta si la acogida de los clientes es positiva.

El bocadillo tendrá un precio de 6 euros y las 10 primeras personas que acudan al establecimiento hoy, 8 de junio, y pidan el Volcán podrán disfrutarlo de manera gratuita.

Dónde y cuándo disfrutar del bocadillo

Cafetería Los Majuelos se encuentra en la Avenida de los Majuelos, 48, en La Laguna. Ofrece servicio de lunes a viernes en horario de 6:00 a 14:00 horas, mientras que sábados y domingo el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Con esta iniciativa, los creadores de contenido amplían su presencia en el mundo de la gastronomía isleña y de la mano de una elaboración que busca convertirse en uno de los bocadillos del verano.