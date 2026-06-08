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La Casona Delgado Oramas será el primer hotel rural de San Juan de la Rambla

La empresa Víctor Rodríguez e Hijos SLU rehabilitará el emblemático edificio durante los próximos 24 meses y por más de dos millones de euros

La Casona Delgado Oramas

La Casona Delgado Oramas / El Día

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Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

La Casona Delgado Oramas, edificada durante el tercer cuarto del siglo XVIII, se transformará en el primer hotel rural de San Juan de la Rambla. La actuación, adjudicada por más de dos millones de euros, permitirá recuperar uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos del casco histórico del munipio.

El proceso de licitación de las obras de restauración ha sido finalmente adjudicado a la empresa Víctor Rodríguez e Hijos SLU. La constructora matancera dispondrá de un plazo de 24 meses para ejecutar la rehabilitación y transformación del inmueble, con el objetivo de poner en valor uno de los elementos patrimoniales más singulares del municipio.

Ubicada en la calle La Alhóndiga, la casona cuenta con una superficie construida de 594 metros cuadrados. Su estructura se organiza en torno a un patio central, con dos zaguanes de acceso, y conserva elementos tradicionales de gran valor histórico, como galerías abiertas, cubiertas de teja, carpinterías de madera y un amplio jardín trasero.

Futuro espacio turístico

Las obras contemplan la recuperación integral de la edificación, respetando sus valores arquitectónicos, históricos y patrimoniales. Asimismo, el proyecto prevé adaptar el edificio a su futuro uso hotelero, manteniendo la esencia constructiva original. Según la planificación prevista, el sótano se destinará a almacén, mientras que la planta baja albergará las zonas comunes, la recepción, el comedor, la información turística, así como jardines, piscina y solárium. La primera planta contará con habitaciones dobles con baño privado, y la planta cubierta dispondrá de dos estancias especiales con terraza.

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Alzado en 3D del resultado de las obras

Alzado en 3D del resultado de las obras / El Día

La actuación estará coordinada por la Concejalía de Obras Municipales, dirigida por el segundo teniente de alcalde, Jonay Méndez, y forma parte de una estrategia municipal orientada a la recuperación patrimonial y al impulso del desarrollo turístico. Cabe recordar que el proyecto fue objeto de una actualización presupuestaria para atender los requerimientos de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, con el fin de garantizar una intervención respetuosa con todos los elementos protegidos del inmueble.

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