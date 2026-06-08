Alarma en Arico ante la previsible ubicación de una regasificadora flotante junto a Las Maretas

Los planes de expansión del puerto de Granadilla hacia Arico hace sonar la alarma en el municipio. La oposición rechaza la idea y, en el caso de Arico Somos Todos, advierte contra los efectos de la previsible ubicación de una regasificadora flotante y depósitos de gas natural licuado a escasa distancia de las viviendas de Las Maretas. "Atropello intolerable” es la expresión que emplean para definir las intenciones atribuidas al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, de expropiar y urbanizar cerca de un millón de metros cuadrados hacia el municipio.

La pretensión de convertir el entorno costero en un gran hub industrial, energético y de biogás supone una amenaza para el bienestar de los vecinos, apunta la oposición. “No podemos permitir que conviertan la costa de Arico en el patio trasero y el vertedero energético del sur de Tenerife", sostiene el portavoz de Arico Somos Todos, José Luis Hervella, para quien "están jugando con la seguridad y la salud de las familias para satisfacer los intereses de grandes inversores internacionales, obviando que a pocos metros vive gente que merece respeto”.

Hervella constata una "situación endémica" de insolidaridad con el municipio ariquero

En este asunto, además, llueve sobre mojado ya que constata "una situación de insolidaridad endémica” hacia el municipio por parte del resto de administraciones. Hervella recuerda que Arico ya soporta “en solitario” infraestructuras de gran impacto insular, como el Complejo Ambiental de Tenerife (el vertedero de la Isla), además del mayor conjunto de parques eólicos y fotovoltaicos que condicionan el paisaje y el futuro del municipio.

Sin compensación económica, otra vez

El concejal lamenta que estas instalaciones se ubiquen en Arico sin que, según asegura, exista una compensación económica o social que repercuta en la calidad de vida de los vecinos. “Que pretendan ahora meternos un millón de metros cuadrados de industria pesada portuaria pegada a Las Maretas es colmar un vaso que ya está desbordado”, critica. Esta oposición advierte también de la “opacidad” con la que se está gestionando la posible ampliación del puerto. Por ello, exige que cualquier proyecto se someta a estudios rigurosos de impacto ambiental y al correspondiente periodo de exposición pública. AST sostiene que los vecinos tienen derecho a conocer “hasta el último detalle” de lo que se pretende construir junto a sus casas.

“Exigimos luz y taquígrafos. Desde el momento en que se abra la exposición pública, nos encargaremos de coordinar y presentar todas las reclamaciones y alegaciones que sean necesarias para tumbar este despropósito legal y medioambiental”, señalan desde la organización.

La oposición forzará el rechazo del Consistorio a proyectos que afecten a la población

Mientras, anuncian medidas inmediatas. Entre ellas, reclamarán la comparecencia urgente del alcalde para que aclare de qué información dispone el Ayuntamiento sobre los planes de expropiación para hacer posible el crecimiento del puerto de Granadilla, hoy inconcluso. Al tiempo, anuncian la presentación una moción que pretende institucional para forzar el rechazo del consistorio a cualquier ampliación que no respete una distancia de seguridad estricta con las poblaciones.

Movilizaciones y protestas por la situación

AST asegura que apoyará la movilización social junto a colectivos vecinales para “blindar” el litoral de Arico frente a lo que define como una “invasión industrial descontrolada” y sostiene que la costa ariquera queda habitualmente fuera del foco cada vez que se aborda la actividad del puerto de Granadilla, pese a que Las Maretas es la población más cercana.

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Hervella pone como ejemplo la crisis sanitaria del hantavirus, cuando, según afirma, la atención mediática se centró en El Médano y no en Las Maretas. A su juicio, esto se produce porque el puerto lleva el nombre de Granadilla, lo que dirige la mirada hacia ese municipio y deja en segundo plano el impacto sobre Arico. Recabará información sobre este proyecto.