Afectados por las termitas piden al Gobierno que investigue si un acopio vegetal en La Caridad es el origen de un foco en una vivienda de Tacoronte
El colectivo denuncia la acumulación de miles de metros cúbicos de material vegetal en una parcela privada, presuntamente gestionada por la empresa municipal de parques y jardines
La Asociación de Afectados por las Termitas Subterráneas piden a la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias que investigue si un depósito de restos vegetales situado en La Caridad, en Tacoronte, es el responsable de un foco de dispersión del insecto que afecta a una vivienda próxima. El colectivo denuncia la acumulación "masiva y continuada" de material procedente de podas y mantenimiento de jardines en una parcela privada, utilizada por la empresa adjudicataria del servicio municipal de parques y jardines del Ayuntamiento de Tacoronte.
Los vecinos reclaman una inspección para comprobar el volumen, la antigüedad, la procedencia y las condiciones de almacenamiento de los residuos, que podrían alcanzar unos 7.000 metros cúbicos, según la información que atribuyen al Cabildo. También piden verificar si la instalación tiene autorizaciones ambientales para gestionar restos vegetales y si dispone de suelo impermeabilizado y control de lixiviados, tal y como establece la normativa.
La denuncia sostiene que se detectó la presencia de termitas en el entorno y recuerda que Tragsatec instaló unos 2.200 cebos en el perímetro de la parcela. La asociación reclama medidas cautelares, correctoras y sanciones, además de investigar si el acopio favoreció la expansión de la plaga hacia viviendas próximas.
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