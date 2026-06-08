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La Aemet pronostica fuertes vientos y lloviznas ocasionales este lunes en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 20 de mínimas y los 27 de máximas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La isla de Tenerife volverá a estar en aviso amarillo este lunes, 8 de junio, aunque esta vez por fenómenos costeros adversos. Este aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se activará a las 18:00 horas, y afectará también a El Hierro y Gran Canaria.

En concreto, la predicción indica que habrá viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre ambas islas capitalinas. Además, en Tenerife se esperan lloviznas ocasionales, temperaturas en aumento, oscilando entre los 20 y 27 grados y rachas muy fuertes en algunos puntos.

Mientras, en el conjunto del archipiélago habrá un predominio de cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve.

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. / EUROPA PRESS - Archivo

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y algún intervalo matinal en la costa oeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Alisio moderado, que soplará fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste y variable flojo en cumbres centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 27

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes este y noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, a últimas horas no se descartan en zonas altas. Brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 25

Avisos de este lunes.

Avisos de este lunes. / Aemet

LA PALMA

Predominio de cielos nubosos en el norte y este por debajo de 1000 a 1200 metros, sin descartar lloviznas ocasionales de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías del oeste. Alisio moderado, que soplará fuerte en extremos sureste y noroeste con probables rachas ocasionales muy fuertes, a últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 23

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, con apertura de claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18

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