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La Aemet avisa: Tenerife tendrá rachas muy fuertes este martes en el sureste y noroeste

El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte, en una jornada con nubes en el norte y temperaturas con pocos cambios

Previsión tiempo martes

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El viento volverá a ser protagonista este martes en Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste de la Isla, en una jornada marcada por el alisio y por el predominio de cielos nubosos en el norte.

El viento soplará del nordeste de forma moderada, aunque podrá intensificarse en las zonas más expuestas. En las cumbres centrales, la previsión apunta a viento flojo del suroeste, mientras que en el oeste predominarán las brisas.

Nubes en el norte y claros durante el día

La previsión para Tenerife apunta a un predominio de los cielos nubosos en el norte, especialmente por debajo de los 900 a 1.000 metros. No obstante, la Aemet prevé la apertura de claros durante las horas centrales.

Por la tarde-noche, la nubosidad volverá a ganar presencia y ascenderá hasta cotas de entre 1.200 y 1.300 metros. En ese tramo final serán probables algunas lloviznas ocasionales en medianías del nordeste.

En el resto de la Isla, el ambiente será más despejado, con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte del día.

Temperaturas con pocos cambios

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones en Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados.

La sensación térmica podrá verse condicionada por el viento en las zonas más expuestas y por la presencia de nubosidad en la vertiente norte.

Previsión general en Canarias

En el conjunto del Archipiélago, este martes predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas, con baja probabilidad de lloviznas en medianías a últimas horas. En el resto de zonas, el tiempo será poco nuboso o despejado.

El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. En Gran Canaria, la Aemet no descarta que se alcancen los 30 grados en medianías del este, sur y oeste.

Estado del mar

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6, arreciando temporalmente a 7 en zonas del sureste y oeste. Habrá fuerte marejada, localmente gruesa en esas áreas.

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En el norte, el viento será del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, con marejada. En el suroeste, se espera viento variable de fuerza 1 a 3 y marejadilla. Además, habrá mar de fondo del norte de 1 a 2 metros en el norte y este.

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