Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.

En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.

Jorge Bethencourt ¡Alzad la mirada, porque se van en avión! Ríanse de lo de los cinco panes y dos peces que se multiplicaron para dar de comer a miles de personas. Olviden lo del agua que se convirtió en vino para los invitados de una boda en Canaán. El milagro más portentoso del que hayamos tenido testimonio va a ser que Pedro Sánchez, en carne mortal, va a pisar el muelle de Arguineguín. Ese muelle que el ministro del Interior, Grande Marlaska, nunca supo pronunciar. Ese recinto donde se amontonaron, hace seis años, más de dos mil migrantes, hacinados en unas instalaciones en las que apenas cabían cuatrocientos. Ese vértice de la vergüenza que las islas Canarias tuvieron que afrontar ante el absoluto abandono y desinterés de unos políticos que solo vienen cuando hay cámaras de televisión internacionales. O de vacaciones. Leer más.

Clara Santamaría Las distintas religiones de Canarias ven en la visita del papa León XIV una oportunidad de intercambio y de diálogo La visita del papa León XIV a Canarias la próxima semana es ya la comidilla de cualquier rincón del Archipiélago. Todos los focos están puestos en su llegada y en el despliegue que permitirá que se desarrolle con éxito el evento más esperado del mes de junio. Desde organizadores que ultiman preparativos y velan porque todo salga según lo previsto hasta fieles que cuentan los días para compartir una de las celebraciones litúrgicas más importantes de los últimos tiempos. Leer más.

Miguel Ángel Autero El Ayuntamiento de Santa Cruz confirma que "no hay motivos" para cancelar el Tenerife Music Festival por la visita del papa León XIV La Autoridad Portuaria, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía "garantizan" por escrito al Consistorio chicharrero la "compatibilidad en materia de seguridad y accesibilidad" para la celebración de la misa oficiada por León XIV y el concierto de música urbana en el puerto capitalino. Leer más

Elena Montesdeoca Fatou y Awa, las ‘lingeers’ de Firgas que pondrán rostro en Arguineguín ante el papa León XIV a la migración femenina: «Nadie sabe lo que es pasar por esto» El comité intercultural del instituto del municipio, integrado por medio centenar de alumnos migrantes y canarios, llevará a Arguineguín el trabajo de acogida del centro y la realidad de los menores migrantes que llegan solos a Canarias. Leer más

Patricia Martín El Papa critica a quienes "desprecian o ridiculizan" la caridad en su visita a un centro de personas sin hogar Unas 200 personas, procedentes de diversas entidades de la Pastoral Social de la Iglesia, reciben al Pontífice en su visita al barrio obrero de Lucero. Leer más

Efe El presidente de El Hierro no asistirá a la recepción del papa León XIV en Tenerife: "No se me ha invitado" El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que no asistirá a la recepción del papa León XIV en Tenerife y considera que es "un despropósito" no haber sido invitado al acto y que no se haya tenido en cuenta a la isla en la visita papal. Leer más