San Antonio de Padua reúne tradición, cultura y devoción en Granadilla de Abona

La Villa Histórica de Granadilla de Abona volvió a vestirse de tradición este fin de semana para celebrar la Romería en Honor a San Antonio de Padua, una de las citas romeras más importantes de la comarca y una de las más antiguas de Canarias. Miles de personas se congregaron en el casco histórico para disfrutar de una celebración que cumple 48 años de historia y que volvió a registrar un rotundo éxito de participación.

La jornada reunió a una veintena de carrozas, tres carretas, 37 carritos tradicionales, el emblemático Barco de Tegueste, 18 agrupaciones folclóricas, rondallas y numerosos romeros que recorrieron las principales calles del municipio y que realizaron, además, su tradicional ofrenda al patrón. Los productos entregados serán destinados posteriormente a Cáritas Parroquial, reforzando así el carácter solidario de esta celebración.

La romería dio comienzo pasadas las 13:40 horas, tras la solemne eucaristía cantada por la Parranda Chasnera y la salida del patrón tras la emocionante actuación de los danzarines herreños. Desde el exterior de la Iglesia de San Antonio de Padua, las agrupaciones y carrozas participantes fueron realizando sus ofrendas ante la imagen de San Antonio de Padua para, posteriormente, recorrer las principales vías del casco histórico hasta llegar al Parque Los Hinojeros.

La celebración culminó con una gran verbena popular amenizada por las orquestas Amanecer de La Gomera, Wamampy, Tropin y Acapulco, poniendo el broche final a una jornada de convivencia, tradición y orgullo por las raíces canarias.

Por su parte, el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, manifestó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y por la elevada participación registrada. “La Romería de San Antonio de Padua es uno de los eventos más representativos de nuestro municipio y una expresión viva de nuestro patrimonio cultural. Ver a miles de personas compartiendo y disfrutando de nuestras tradiciones es motivo de orgullo para todos. Granadilla demuestra, una vez más, que sabe mantener vivas sus raíces y transmitirlas a las nuevas generaciones con respeto, ilusión y sentimiento de pertenencia”, afirmó el regidor.

El concejal de Cultura, Carlos Abismael Díaz Barreto, destacó la extraordinaria implicación de todos los colectivos participantes y del público asistente. “Quiero agradecer la participación de las agrupaciones folclóricas, de las carrozas, de los colectivos y de todas las personas que han contribuido a hacer posible esta gran romería. También quiero reconocer el esfuerzo de vecinos, comercios y propietarios que han engalanado fachadas, balcones y escaparates, llenando nuestro casco histórico de color, tradición y sentimiento. Estas fiestas representan el alma de nuestro pueblo y reflejan el compromiso de Granadilla de Abona con la conservación de su identidad y de sus costumbres”, señaló el edil.

Feria de Artesanía y Gastronomía Canaria

La programación festiva se completó con la celebración de la XXXVI Feria de Artesanía y Gastronomía Canaria, que este año tuvo por primera vez carácter insular. La muestra reunió una veintena de puestos distribuidos entre la plaza del Ayuntamiento y la calle Arquitecto Marrero, ofreciendo al público una amplia representación de la artesanía tradicional y contemporánea de Canarias.

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Los visitantes pudieron adquirir y conocer trabajos de ganchillo, marroquinería, joyería creativa, pirograbado, calado canario, rosetas, crochet, cosmética artesanal, alfarería tradicional, reciclaje creativo, bisutería, muñequería, juguetería artesanal y decoración textil, además de una variada oferta gastronómica compuesta por dulces típicos, mojos canarios, panes y repostería artesanal. La feria volvió a consolidarse como un espacio de promoción del talento artesanal y de puesta en valor de las tradiciones gastronómicas del Archipiélago, complementando una de las jornadas festivas más emblemáticas del calendario cultural granadillero.