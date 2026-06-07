La Orotava salda la deuda con el impulsor de la romería moderna: César Hernández Martínez, Villero de Honor

El Ayuntamiento de La Orotava salda una deuda pendiente con el padre de la romería moderna de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. César Hernández Martínez es el Villero de Honor de este 2026 a título póstumo. El reconocimiento llega tarde, pero llega. Lo hace en el 90 aniversario de la fiesta que se celebra en la villa cada mes de junio. Su único hijo vivo, César Hernández García, recogió el título de su padre, que era "una bellísima persona. Mucha gente lo apreció, ayudaba a todo el mundo y tenía buenas manos", dice.

La habilidad manual de César Hernández Martínez le venía de profesión. Era un artista. Tenía un gran talento para sacar muelas. Era odontólogo e inició su consulta en La Orotava en 1932. Cuando los pacientes acudían nerviosos a quitarse una pieza molar, él empezaba a darles conversación mientras abría la encía. De repente, preguntaban: "¿Cuándo me quita la muela?", a lo que respondía con naturalidad "pero si ya la tengo aquí". Es una de las anécdotas que cuenta Hernández García para definir el carácter amable cuando se le pregunta por su padre.

Un desastre y una desorganización

En 1935, el odontólogo se mudó al número cinco de la calle San Agustín. Desde el balcón de su casa vio pasar la romería de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Le pareció "un desastre, una desorganización. Entonces mi padre, que entonces era el presidente del Liceo de Taoro, habló con la directiva para proponerles organizar la romería. En febrero de 1936, el Ayuntamiento de La Orotava les autorizó a hacerlo. El siguiente junio se celebró el primer paseo romero por mi padre", recuerda.

Hernández García reconoce que la romería actual no tiene nada que ver con aquellas primigenias que dirigió su padre. "Ahora hay demasiada gente. Empezaron con 17 ó 20 carretas, cuerpos de baile, caballos, yeguas o burros. Las carretas pertenecían a propietarios de fincas, agricultores o empresarios de la plataneras, sobre todo. Se usaban en los terrenos porque en esa época no había tantos camiones", reconoce. La gente también participaba a pie, pero también "se hablaba con los que tenían bestias. Donde está hoy la plaza de San Francisco se colocaba a los animales para alquilarlos", aclara. Se ataviaban con una colcha, se adornaban "con flores en la orejas y las personas que los llevaban se ponía un chaleco de mago. Así iban en la romería, alternando las parrandas, carretas y animales", explica con claridad.

Faltaba un mes para que estallara la Guerra Civil, pero en La Orotava se pensaba en el nacimiento de una romería que llega hasta hoy. El hijo del impulsor de esta tradición nació en 1935, por lo que no guarda recuerdos de la primera edición. Pero sí de las celebradas en torno a 1940 y 1941. "Recuerdo que una de las carretas de mi abuelo, que arreglaba Ambrosio Alfonso, llevaba un balcón canario. A mí me pusieron allí vestido de mago junto con una amiga, atados con una cinta para que no nos cayéramos", sitúa como unos de sus primeros destellos sobre la romería de La Orotava.

La romería ahora, un carnaval

Al crecer, el hijo del reciente Villero de Honor se involucró también en la organización de la romería de la villa, por lo que se considera testigo de la evolución y "de cómo se ha desbordado", señala. "Si mi padre levantara la cabeza, pensaría que la romería de ahora es un carnaval. Hay gente que se viste de cualquier manera. Los caballeros deben ir con las polainas de cuero y no con las de punto, que pertenecen a Santa Cruz o La Laguna", sentencia. En cuanto a las mujeres, describe que "el sombrero y el pañuelo deben ir en la cabeza, no colgando o alrededor del cuello. La capa va sobre el hombro izquierdo y no atada tapando el traje". "Si mi padre viera eso, se asustaría", concluye.

Hernández García no recuerda momentos de su padre en la romería de La Orotava porque, "que yo sepa, él nunca fue como participante. Tiene fotos vestido de mago, pero porque estuvo en la agrupación musical Los Kiawels", reconoce. Haya imágenes o no, César Hernández Martínez sembró una semilla que en la actualidad sigue vigente y fuerte. La romería de La Orotava en honor a San Isidro Labrador y Santa María de La Cabeza cumple 90 años con la cuenta saldada al nombrar Villero de Honor a su padre e impulsor.