Entrevista | Iván Ferreiro Cantante
Iván Ferreiro (55 años): «Hago giras y después hago discos, es mi forma de vivir»
«Este no es un trabajo que puedas hacer sin reflexionar; si no lo hicieras, estarías perdido»
El músico gallego Iván Ferreiro actúa en Tenerife en un formato de festival y dentro de una gira que repasa más de tres décadas de canciones. Estará el próximo sábado, día 13 de junio, en el Tenerife Music Festival.
La última vez que estuvo en Tenerife fue en La Laguna, en las Fiestas del Cristo, el verano pasado. Ahora regresa en otro formato, dentro de un festival con varios días y con un cartel muy variado. ¿Cambia el concepto del concierto según el formato en el que se presenta?
Generalmente el formato cambia dependiendo del tiempo que me dejen tocar, básicamente. Tiene más que ver con el horario que con otra cosa. Yo trato de hacer los conciertos lo más parecidos y completos posibles, solo que a veces en los festivales la cosa está más recortada y tenemos que adaptarnos un poco.
Los festivales también le dan la oportunidad de presentarse ante un público distinto, que quizá no va específicamente a verle a usted.
Sí, la verdad es que sí. Ese día estoy, si no me equivoco, con Camilo, Pablo Alborán y Ana Mena, y a mí también me va a servir para verles a ellos en directo, porque no he tenido la oportunidad de verles a ninguno. Muchas veces los festivales en los que toco son con otro tipo de artistas. Este me da la oportunidad de presentarme a un público distinto y lo disfrutaremos mucho, seguro que sí.
Llega, además, en medio de una celebración: 35 años sobre los escenarios.
Sí, estoy justo celebrando los 35 años de carrera e intentando hacer un repertorio que recorra todos estos años. Es un repertorio de toda una vida. La verdad es que voy con muchas ganas de tocar ahí.
A la hora de celebrar una trayectoria tan larga, ¿cómo se concibe el repertorio? ¿Qué pesa más: las canciones que han envejecido mejor, las que apetece recuperar o las que el público espera?
He tratado de escoger las canciones que más me gustan y que todavía me representan. Hay cosas de cuando uno empieza tan joven que, ahora, con 55 años, de repente ya no hablan mucho de ti. Pero hay otras que sí siguen representándome y siguen hablando en mí. He tirado un poco por ahí. Al final, el repertorio se monta un poco solo. Lo que hago es dejar fuera cosas que no hay que cantar, pero hay muchas que ya te pide el cuerpo tocarlas y volver a ellas. Hay canciones a las que vuelvo, otras que han estado conmigo todos estos años, hay un poco de todo.
Pero también hay canciones que no puede dejar fuera.
Efectivamente. Hay canciones que tienen que estar.
¿Cómo está siendo esta celebración con sus seguidores?
Está siendo maravillosa. Llevamos ya varios conciertos y la respuesta del público es estupenda. Están siendo conciertos muy emocionantes, muy bonitos, con un público muy entregado y muy por la labor. La verdad es que lo estoy disfrutando a tope.
En estos 35 años, ¿ha venido mucho a Canarias o le hubiera gustado venir más a menudo?
La verdad es que me hubiera gustado venir más, pero muchas veces hay problemas logísticos para poder ir a tocar a las Islas. Ha habido giras en las que llevaba mucho material y muchos equipos analógicos, y eso era un problema. Me encantaría que las Islas estuvieran, no más cerca geográficamente, pero sí más cerca a nivel de posibilidad de ir a tocar allí.
Desde el escenario, ¿ve que el público se va renovando?
Sí, veo gente joven. En esta gira igual veo también a gente de hace muchos años. Mis ojos también van buscando a esas personas que conozco desde hace mucho tiempo. Los artistas, cuando tocamos, también vamos conociendo a nuestro público, y hay gente que va apareciendo a lo largo de nuestras vidas. Sí, hay gente joven en los conciertos.
¿Reconoce entonces a quienes llevan acompañándolo todos estos años en sus conciertos? ¿Se le quedan las caras?
Las de algunos sí. También es cierto que ahora, con las redes, es un poco más complicado, pero cuando empezábamos había un contacto casi directo con los fans, sobre todo cuando éramos mucho más pequeños y no había esas muchedumbres. Hay muchas personas con las que coincidíamos en los conciertos y que hemos visto venir año tras año. Han crecido con nosotros. Eran jóvenes cuando empezábamos, igual que nosotros, y ahora ya son personas mayores y responsables. Nos vamos conociendo y me encuentro con muchos de ellos a lo largo de los años.
Después de tanto tiempo, ¿sigue habiendo nervios antes de salir al escenario?
Siempre hay nervios. Eso no se pasa nunca.
Quizá es mejor que sigan existiendo esas mariposas.
Eso dicen los que saben, que los nervios tienen que existir. Si no existen, algo pasa.
Después de esta gira de aniversario, ¿se plantea un parón para volver a componer o ya tiene algún plan?
No he hecho planes, la verdad. No tengo ningún plan concreto, pero supongo que siguiente paso será hacer otro disco y grabar otro disco, que es lo que hago en mi vida. Siempre ha sido así. Hago giras y después hago discos. Esa es mi forma de vivir.
A veces los balances sirven también como un nuevo comienzo o como punto de inflexión.
Sí, esta gira sirve para ver dónde estamos, hacia dónde queremos ir y para saber muchas cosas. Hay que reflexionar y pensar sobre ello, pero eso viene solo. La reflexión es natural dentro de este trabajo. No es un trabajo que puedas hacer sin reflexionar, porque si no estarías perdido.
¿Qué le gustaría que se llevara el público de Tenerife de este concierto?
Me gustaría que se llevara un concierto bonito, emocionante, y que disfrutara de estas canciones que forman parte de tantos años de vida. Voy con muchas ganas de tocar en Tenerife y de compartir esta celebración con el público de allí.
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