El cierre del Anillo Insular de Tenerife por el oeste supera el 70% de ejecución

La culminación del Anillo Insular de Tenerife por su vertiente oeste entra en la fase decisiva. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias mantiene el primer trimestre del próximo año como fecha prevista para finalizar los trabajos del tramo entre Santiago del Teide y El Tanque. Esta es una de las infraestructuras viarias más relevantes que se ejecutan actualmente en la Comunidad Autónoma y completará la conexión entre los corredores norte y sur por el oeste de la Isla. La actuación que ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo cuenta con un presupuesto vigente de 288,7 millones de euros, de los que ha empleado 202,2 millones en los trabajos ya realizados, lo que representa más del 70% del proyecto.

La ejecución de la infraestructura mantiene una importante actividad económica y laboral. En estos momentos participan de forma directa 50 trabajadores, mientras que otros 110 empleos indirectos están vinculados al desarrollo de los distintos trabajos auxiliares y suministros asociados al proyecto.

La nueva vía conectará directamente las autopistas TF-1 y TF-5 por el oeste de Tenerife y sustituirá a la actual TF-82 en este recorrido. La mejora supondrá un incremento significativo de la seguridad vial y permitirá reducir prácticamente a la mitad el tiempo de desplazamiento entre el norte y el sur cuando las condiciones de tráfico sean favorables. Las previsiones de movilidad reflejan la importancia de la infraestructura. Los estudios estiman que durante el primer año de funcionamiento la carretera registrará alrededor de 17.000 vehículos diarios, una cifra muy superior a los 5.000 vehículos previstos en los análisis realizados a finales de la década de 1980. A largo plazo, la intensidad media diaria podría alcanzar los 30.000 vehículos.

Visita al túnel de Erjos / Andrés Gutiérrez

La apertura de este tramo también contribuirá a redistribuir parte del tráfico que actualmente circula por el este de Tenerife, reduciendo la presión sobre la autopista del Norte (TF-5) y ayudando a disminuir los problemas de congestión que afectan al área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Además de sus efectos sobre la movilidad, la nueva infraestructura está llamada a convertirse en un importante motor de desarrollo económico para las comarcas del noroeste insular, facilitando el transporte de mercancías y mejorando la accesibilidad de empresas y ciudadanos.

La infraestructura más emblemática de todo el proyecto es el túnel de Erjos, llamado a convertirse en el más largo del Archipiélago canario. La obra está formada por dos tubos paralelos de 5.095 metros de longitud cada uno, de los cuales 4.855 metros corresponden a túnel excavado en mina.

Los trabajos realizados hasta el momento requieren la inversión de 202,2 millones de los 288,7 de presupuesto

La perforación se realizó principalmente mediante voladuras controladas, complementadas con medios mecánicos cuando las condiciones geológicas así lo exigieron. Los trabajos avanzaron simultáneamente desde las cuatro bocas de acceso y se desarrollaron de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día mediante tres turnos de trabajo.

Los encuentros de los frentes de excavación se produjeron el 26 de junio de 2023 en el tubo sentido Santiago del Teide y el 14 de agosto de ese mismo año en el tubo sentido El Tanque. Posteriormente, el 10 de octubre de 2024 concluyó la excavación completa de ambos tubos en la fase denominada ‘destroza’.

Junto a su relevancia técnica, el proyecto incorpora numerosas medidas ambientales, entre ellas la restauración de antiguas canteras mediante el aprovechamiento del material excavado, la recuperación de hábitats de interés comunitario, la construcción de un parque de borde en Santiago del Teide y diversas modificaciones de diseño para minimizar la afección sobre espacios naturales sensibles.

Medidas ambientales

Uno de los últimos hitos administrativos del proyecto se produjo en enero de 2026 con la aprobación definitiva del denominado modificado número 2, impulsado por la Dirección General de Infraestructura Viaria. La modificación incorpora actuaciones por valor de 21,49 millones de euros, equivalentes al 8,9% del presupuesto vigente, y persigue tres objetivos fundamentales: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la dependencia energética de combustibles fósiles y actualizar los sistemas de seguridad del túnel de Erjos.

Entre las medidas previstas destaca la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo situada sobre el falso túnel del emboquille por Santiago del Teide. La instalación contará con una potencia de 589,68 kilovatios pico y estará integrada por 936 módulos fotovoltaicos de 630 vatios. La energía generada permitirá cubrir en torno al 55% de la demanda eléctrica del túnel durante las condiciones normales de explotación. El sistema dispondrá, además, de cuatro inversores de 125 kilovatios nominales y un centro de transformación que permitirá su integración en las instalaciones energéticas de la infraestructura.

Cuando entre en servicio el año próximo, la vía triplicará el tráfico previsto cuando se planteó su construcción

Asimismo, el modificado incorpora un cambio constructivo relevante en el revestimiento del túnel. La sustitución de determinadas soluciones tradicionales por revestimiento proyectado permitirá reducir el consumo de hormigón y evitar la emisión de aproximadamente 32.000 toneladas de dióxido de carbono. A estas medidas se suma la modernización de los sistemas de ventilación, iluminación, comunicaciones y control, adaptándolos a los últimos estándares tecnológicos y de seguridad.

La historia reciente de la obra ha estado marcada por una compleja controversia administrativa y judicial. El contrato fue adjudicado inicialmente en junio de 2019 a una UTE liderada por OHL, durante la anterior etapa de Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Obras Públicas. La adjudicación se realizó por 213,4 millones de euros, sin incluir el IGIC, tras concluir los servicios técnicos que no existían motivos para considerar anormalmente baja la oferta presentada. La UTE FCC recurrió y cuestionó el cumplimiento de la normativa laboral y social por parte de la oferta adjudicataria. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias estimó sus argumentos y acordó la exclusión de OHL. Como consecuencia de esa resolución, la Administración autonómica adjudicó finalmente la obra a la UTE formada por FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo.

Sigue pendiente de solución dotar de cuatro carriles a toda la carretera, ya que solo los tendrá en el túnel

Sin embargo, el conflicto continuó en los tribunales. En marzo de 2024 se notificó una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que anuló tanto la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos como la orden administrativa relacionada con la exclusión de la UTE OHL. El Gobierno de Canarias alcanzó un acuerdo indemnizatorio con la UTE OHL por 13,78 millones de euros. El objetivo era ejecutar la sentencia, garantizar la continuidad de una obra estratégica para Tenerife y evitar más retrasos o paralizaciones. El consejero, Pablo Rodríguez, defendió entonces que la solución adoptada permitía proteger el interés general, minimizar el coste económico para las arcas públicas y asegurar que las obras continuaran sin interrupciones.

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Con más de dos tercios de la obra ejecutados y los trabajos más complejos superados, el cierre del Anillo Insular encara su tramo final. Su entrada en servicio supondrá una transformación histórica para la movilidad de Tenerife y culminará una de las infraestructuras más esperadas por la Isla durante las últimas décadas.