De aprendices a promesas: el futuro de la barbería en Tenerife demuestra su talento y precisión en una batalla

Tijeras, afeitadora, secador, un buen modelo y 45 minutos de reloj. Poco más necesitaron los 16 jóvenes que participaron este domingo en la batalla de barberos celebrada en la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE) para demostrar que la cantera del oficio viene pisando fuerte. Más allá de conseguir un acabado perfecto, todos los aspirantes lucharon por un objetivo mucho más ambicioso: abrirse camino en una profesión cada vez más competitiva. Said Allal, Alberto Coello y Lara González fueron los tres nombres propios de la jornada, ya que no solo se lucieron frente a los mejores profesionales del sector, sino que además conquistaron a un jurado exigente, logrando el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Recinto Ferial de la capital chicharrera acogió este domingo la Tenerife Barber Expo, una jornada que puso el broche de oro a la Semana Internacional de la Moda. Entre espectáculos en vivo, masterclass, formaciones especializadas y profesionales de renombre, 16 jóvenes promesas se dieron cita en la Caja Negra -un espacio que días antes sirvió como pasarela- para demostrar su valía. La batalla, la número cien entre barberos de la escuela Nuevo Stylo e Imagen, estuvo especialmente reñida.

En los minutos previos al inicio, la mayoría de aspirantes estaba sudando la gota gorda. No tanto por los nervios, sino por el calor que hizo durante toda la jornada en Santa Cruz. Para todos ellos, cortar el pelo en un espacio así fue mucho más complicado que hacerlo en una barbería porque, además de estar rodeados por el público, tuvieron que enfrentar varias dificultades añadidas: sillas que no son las que utilizan habitualmente, luces más tenues y una temperatura elevada que hizo que los pelos se pegaran en todas partes. Aun así, los chicos aprovecharon los 45 minutos para darlo todo.

Estilo libre

Cuando el reloj pasaba unos minutos de las 15:00 horas, el público hizo una pequeña cuenta atrás y los participantes, que hasta ese momento estuvieron con las manos en alto, pasaron a la acción. Algunos empezaron por el degradado de los laterales y otros cortando por arriba. Entre las propuestas también había de todo: fade, taper fade, mohicanos y rayas. Eso sí, aunque el estilo fuera libre, todos tuvieron que demostrar limpieza y destreza a la hora de trabajar.

Batalla de barberos en Tenerife Moda / Andrés Gutiérrez

El jurado en los primeros minutos ya aseguraba que la cosa pintaba muy bien. Ara Estévez, como miembro del jurado, señaló que son chicos que apenas están comenzando y ya tienen un "altísimo nivel". Una valoración que también compartió Laura Morales, otra de las encargadas de decidir quién había hecho el mejor corte. "Dejen a un lado la presión, esto es una experiencia que les va a abrir muchas puertas el día de mañana", añadió la barbera.

Minutos finales

Las máquinas funcionaron a destajo durante los tres cuartos de hora. Durante los últimos diez minutos todos se dedicaron al styling, es decir, a peinar y repasar los últimos retoques. Los nervios fueron in crescendo y en la recta final a muchos incluso les temblaban las manos. Por suerte, todos los modelos confiaban mucho en sus peluqueros.

Lara González, de BlueOcean Barber (San Andrés), fue la primera en soltar la máquina. En este caso, las prisas sí que fueron buenas consejeras, pues no solo terminó rápido, sino que también estuvo entre los mejores. Esta tinerfeña, que era la única representación femenina concursando, se hizo con el tercer premio.

Turno para los más veteranos

La competición de jóvenes promesas sirvió como antesala de la batalla Pro-Barbers, una pugna que enfrentó a una treintena de profesionales consolidados. En esta categoría, Adrián Concepción se hizo con el máximo reconocimiento. El acto, que cerró una jornada dedicada a la estética masculina, fue una exhibición de precisión y creatividad que elevó el nivel técnico y reafirmó el alto estándar de la barbería actual.

En la Zona Urban, la actividad comenzó desde el mediodía con el esperado Show Barber, una exhibición técnica de primer nivel que reunió sobre el escenario a figuras de renombre nacional e internacional. Profesionales de la talla de Oche Barber, Ismael de Mora, Kingillettes, Fran Aranda, Lolo Rodríguez y Pau Puertas compartieron con el público tendencias que lideran la industria nacional e internacional.

Objetivo: profesionalizar el sector

Durante la entrega de premios, el consejero insular de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó que esta actividad no solo fue un espectáculo, sino que también es un paso más en el objetivo de profesionalizar el sector. "Para los más jóvenes también es una oportunidad de mostrar su talento ante profesionales de primer nivel", subrayó.

La Semana Internacional de la Moda concluye así una edición que estuvo marcada por el regreso al Recinto Ferial, donde las actividades se han repartido entre la Zona Urban y la Caja Negra. La oferta, que combinó moda urbana de vanguardia y de alta costura, hizo que del 4 al 7 de junio la Isla se convirtiese en el epicentro mundial de la moda.