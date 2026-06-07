La Aemet pronostica fuertes vientos y mal estado del mar este domingo en Tenerife

Las fuertes rachas de viento seguirán azotando este domingo a Tenerife, provocando, a su vez, el mal estado del mar. Dos fenómenos que pondrán nuevamente esta semana a la isla en aviso amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, además, que haya cielos nubosos, lloviznas y un aumento general de las temperaturas, que oscilarán entre los 21 y 28 grados.

A nivel general, se esperan rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas a primeras horas y en la fachada sur del área metropolitana por la tarde. No se descartan en la mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura.

Oleaje en la costa de Bajamar, archivo. / Ramón de la Rocha / EFE

Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE.

TENERIFE

Poco nuboso en general con predominio de los cielos nubosos en el norte y con intervalos matinales en el sur y oeste. No se descartan lloviznas débiles en el noreste a primeras horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del norte rolando a este por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 28

LA GOMERA

Poco nuboso en general con cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres expuestas; brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Poco nuboso con predominio de cielos nuboso en el norte y este. Probables lloviznas débiles en el noreste a primeras y últimas horas. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial por la tarde, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 23

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 18