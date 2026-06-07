La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos

El viento y los fenómenos costeros adversos llevan toda la semana afectando a Tenerife y concentrando los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una situación que parece que no cambiará este lunes, cuando se active un nuevo aviso amarillo en la isla, así como en El Hierro y Gran Canaria.

Este estará activo desde las 18:00 horas, afectando a la costa este, sur y oeste de la isla. En concreto, se espera viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

En principio, parece que este aviso estará activo hasta la madrugada.

Tiempo en Tenerife

La previsión del tiempo de la Aemet para Tenerife indica que habrá un predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1000 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde.

En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y algún intervalo matinal en la costa oeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Alisio moderado, que soplará fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste y variable flojo en cumbres centrales.

Fuerte oleaje en Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión general

A nivel general, se esperan cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Alisio moderado, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas con rachas ocasionales muy fuertes.