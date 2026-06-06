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Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Sigue minuto a minuto la llegada del pontífice a Tenerife, los horarios previstos, el recorrido oficial, la celebración de la misa y todas las novedades de una visita histórica a Canarias

Las impresionantes cifras que explican la visita del Papa a España

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Sara Fernández

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Elena Morales

Y. Rodríguez

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.

En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.

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