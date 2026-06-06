Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Telefónica blinda su red durante la visita del Papa para una cobertura "en todo momento"

Telefónica ha activado un plan de contingencia sin precedentes para asegurar las comunicaciones durante la multitudinaria visita del Papa a España, en el transcurso de la cual velará por que haya "cobertura en todo momento" y por que "nadie se quede sin su foto o sin su vídeollamada".

La directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas, se ha referido este viernes al despliegue de esta compañía ante un evento de estas características, inédito por la cantidad de personas que movilizará durante varios días consecutivos y en distintas ciudades.

En este contexto, el operador reforzará más de 1.300 puntos de red; desplegará cuatro unidades móviles 5G, para reforzar la cobertura en puntos críticos; realizará diez conexiones satelitales tácticas; y desplegará más de 20 kilómetros de fibra para reforzar la conectividad en determinados edificios.

"Estamos acostumbrados a planificar grandes conciertos o partidos de fútbol de uno o dos días en un estadio, pero este es un reto sin precedentes por la dispersión geográfica y el movimiento continuo de la comitiva", ha explicado la directiva, responsable de la red de Telefónica en España.

La unidad instalada en la Puerta de Alcalá es la misma que se utilizó durante la Dana de Valencia o los incendios de A Coruña.

El despliegue de unidades móviles para esta visita lo ha realizado, además de en la Puerta de Alcalá, de Madrid; en Montjuïc, en Barcelona; en el Puerto de Tenerife y otra en el Estadio Gran Canaria.