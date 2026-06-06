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Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
Sigue minuto a minuto la llegada del pontífice a Tenerife, los horarios previstos, el recorrido oficial, la celebración de la misa y todas las novedades de una visita histórica a Canarias
Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.
En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.
Humberto Gonar
Del Ave María al perreo: la polémica convivencia entre la misa del papa León XIV y el Tenerife Music Festival
La mañana del próximo viernes 12 de junio promete convertirse en una de las más singulares -y controvertidas- que se recuerdan en Santa Cruz de Tenerife y no sólo porque vengan el papa y el rey. A escasos metros convivirán dos acontecimientos difícilmente imaginables en un mismo escenario: la misa con la que León XIV clausurará su visita a España, acompañado por Felipe VI, y los intensos preparativos del Tenerife Music Festival, un macrofestival de música urbana que arrancará esa misma tarde y se prolongará hasta las dos de la madrugada.
Prohibiciones de aparcamiento en La Laguna por la visita del papa
Belén Molleda (EFE)
Telefónica blinda su red durante la visita del Papa para una cobertura "en todo momento"
Telefónica ha activado un plan de contingencia sin precedentes para asegurar las comunicaciones durante la multitudinaria visita del Papa a España, en el transcurso de la cual velará por que haya "cobertura en todo momento" y por que "nadie se quede sin su foto o sin su vídeollamada".
La directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas, se ha referido este viernes al despliegue de esta compañía ante un evento de estas características, inédito por la cantidad de personas que movilizará durante varios días consecutivos y en distintas ciudades.
En este contexto, el operador reforzará más de 1.300 puntos de red; desplegará cuatro unidades móviles 5G, para reforzar la cobertura en puntos críticos; realizará diez conexiones satelitales tácticas; y desplegará más de 20 kilómetros de fibra para reforzar la conectividad en determinados edificios.
"Estamos acostumbrados a planificar grandes conciertos o partidos de fútbol de uno o dos días en un estadio, pero este es un reto sin precedentes por la dispersión geográfica y el movimiento continuo de la comitiva", ha explicado la directiva, responsable de la red de Telefónica en España.
La unidad instalada en la Puerta de Alcalá es la misma que se utilizó durante la Dana de Valencia o los incendios de A Coruña.
El despliegue de unidades móviles para esta visita lo ha realizado, además de en la Puerta de Alcalá, de Madrid; en Montjuïc, en Barcelona; en el Puerto de Tenerife y otra en el Estadio Gran Canaria.
Santa Cruz de Tenerife reorganiza los estacionamientos por la visita del papa León XIV.
Europa Press
Las aerolíneas programan más de 11.600 vuelos, un 4,2% más, en los principales aeropuertos turísticos este fin de semana
Las aerolíneas han programado un total de 11.674 vuelos en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, desde donde llegará y saldrá el Papa este fin de semana, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a los días equiparables del año anterior, según datos facilitados por Aena a Europa Press.
El aeropuerto de Madrid registrará el mayor volumen de operaciones, con un total de 6.064 vuelos programados, un 6,8% más que en el mismo periodo del año pasado.
Por su parte, el aeropuerto de Barcelona tiene previstos 3.201 vuelos, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, con un descenso del 0,3%.
En Canarias, el aeropuerto de Gran Canaria alcanzará las 1.457 operaciones programadas, lo que representa un aumento del 2,4% respecto al mismo periodo de 2025.
Asimismo, el aeropuerto de Tenerife contabilizará 952 vuelos, un 7,2% más que en los días equiparables del ejercicio anterior.
De los cuatro aeropuertos analizados, Tenerife es el que registra el mayor crecimiento porcentual de operaciones, seguido de Madrid, mientras que Barcelona es el único que presenta un ligero retroceso respecto al año pasado.
Mar Molina
Canarias pide donar sangre antes de la visita del papa León XIV para evitar problemas de abastecimiento
El Servicio Canario de la Salud refuerza las campañas de extracción en todas las islas ante el incremento de actividad previsto durante los próximos días.
Así operará el tranvía de Tenerife.
Luisfer Cabeza
La visita del papa León XIV también afecta al duelo entre La Laguna Tenerife y Real Madrid del 'playoff' de la Liga Endesa
El paso del pontífice por la capital coincide con el tercer partido de cuartos de final entre el Canarias y el equipo blanco, que además tuvo dificultades para volar a la Península este viernes.
Europa Press
Cifras de récord por la visita del papa León XIV: casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste
El Pontífice recorrerá 2.500 kilómetros en siete días para participar en una treintena de actos oficiales y encuentros.
Briseida Viera
Así será la misa del Papa en Tenerife: el puerto, la migración y las peticiones por una vida digna
La liturgia en la capital tinerfeña incluirá oraciones en español y latín, con un enfoque en las realidades sociales de Canarias.
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
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