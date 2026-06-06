El tranvía de Tenerife rotula un vagón en homenaje a Ricardo Melcchior

El tranvía de Tenerife ha rotulado uno de sus vagones con el nombre de Ricardo Melchior, en homenaje al expresidente del Cabildo insular recientemente fallecido, durante cuyo mandato se puso en marcha este medio de transporte que une Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Este sistema guiado, que ha cumplido 19 años de servicio, transporta 25 millones de pasajeros anuales y lleva acumulados 291 millones de viajeros desde 2007.

Metrotenerife, la empresa pública del Cabildo que gestiona el tranvía, ha puesto el nombre de Ricardo Melchior al vagón 101-01, "en reconocimiento a la visión, el liderazgo y la determinación que hicieron posible la puesta en marcha de una infraestructura que transformó para siempre la movilidad en el área metropolitana de la isla", ha informado la corporación insular.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado la capacidad de Melchior para anticiparse a las necesidades de movilidad de Tenerife y para defender "una solución moderna, sostenible y eficiente cuando todavía muchos dudaban de su viabilidad".

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha destacado que el proyecto que lideró Melchior "se ha convertido en una referencia de movilidad sostenible, cómoda y accesible para la vida cotidiana de miles de personas del área metropolitana".

Al acto de descubrimiento de la rotulación del vagón 101-01 ha asistido María Isabel Cruz, viuda de Ricardo Melchior, quien agradeció la iniciativa.

Rosa Dávila, en el acto de presentación de la rotulación del tranvía. / E. D.

Mónica Torres, conductora del tranvía desde hace 16 años, habló en nombre de los empleados y destacó el trabajo de los 230 trabajadores para que el tranvía siga siendo un referente de sostenibilidad, de calidad y un servicio cercano.

Han estado también la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Oramas; los consejeros de Movilidad de La Laguna y Santa Cruz, Domingo Galván y Evelyn Alonso; y Pedro Ribeiro, director gerente de Metrotenerife, así como representantes de los trabajadores.