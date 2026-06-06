Tensión en Igueste de Candelaria: un camino de paso cerrado genera discrepancias entre vecinos

Un grupo de vecinos de la calle La Capitana, en Igueste de Candelaria, reclama la apertura de un camino de servidumbre de paso. La propietaria de una de las fincas de la zona colocó en 2021 una cadena con un candado que no permite el paso de vehículos por la senda. Lo hizo contando con una licencia que el Ayuntamiento de Candelaria le otorgó para ello. Los afectados por este cierre aseguran que este paseo aparece en las escrituras de sus fincas -algunas datan de 1964- y que, además, está calificada como vía agraria en el vigente Plan General de Ordenación (PGO) de la Villa Mariana. "Van en contra de su propio criterio urbanístico", define una de las perjudicadas, Andrea Celis. Además, sostienen que el permiso aprobado se limita a una parcela que está al borde del paso y no íntegramente. A pesar de realizar reiteradas peticiones de información, el Consistorio de la villa mariana no les contestó nunca, aseguran.

El concejal de Urbanismo candelariero, Reinaldo Triviño (PSOE), explica que la licencia otorgada es en precario. Es decir, provisional y revocable "porque el PGO recoge que en esa zona irá una vía. Pero hasta que no se urbanice la parcela o se construyan las colindantes, los propietarios no tienen obligación de urbanizarla ni de ejecutarla". Además, comenta que "no se puede realizar una expropiación forzosa porque no es una zona verde ni dotacional". La concesión del permiso para cerrar el paso se basa en que "la propietaria presentó su documentación y solicitó la licencia. El técnico revisó el expediente y la licencia se concedió de manera correcta. Se pudo haber equivocado, como todos los humanos, pero revisamos el expediente y la licencia está bien concedida", determina. "No deja de ser una disputa entre vecinos", simplifica.

A la entrada del paso y con la cadena puesta, Andrea Celis junto a Maite Belaza, Nélida Concepcion, Sergio García y Antonio Escuela relatan el sufrimiento que les está acarreando esta problemática. Todos ellos, menos Celis y García (son pareja), tienen la llave para abrir el candado y acceder a sus fincas. La pareja tiene una parcela donde cultivan frutales y han tenido que hacer todo el trabajo sin poder llegar al lugar con el coche. Además, aseguran que la propietaria les lanza gatos muertos o les rompe las mallas. Cuentan que la propuesta de la vecina que cierra el paso es que vayan por una escalera que se encuentra al otro lado de la propiedad. Es un paso peatonal, lleno de maleza y que en determinado punto se hunde en un barranco. "Para salvar el desnivel y hacer un badén, tendríamos que echar muchísimos metros cúbicos de material", explican. Otra de las vecinas cuenta que la dueña de la licencia la amenazó con quitarle la llave del candado y, en otra ocasión, la insultó de manera violenta. "La actitud es muy hostil. Amenazas, discusiones y muchos problemas constantemente", declara Belaza.

Vecinos de Igueste de Candelaria protestan por el bloqueo de un paso de servidumbre / Andrés Gutiérrez

Emprendieron medidas legales después de esperar alrededor de un año, ya que la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito (PSOE), les prometió que realizaría una expropiación que nunca llegó, enfatizan. Pasado el tiempo, iniciaron un proceso judicial para que sea un juez quien determine el reconocimiento de la servidumbre de paso. Acudieron también al Diputado del Común en cinco ocasiones sin recibir ningún tipo de respuesta. Ahora, esperan la contestación del Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano al que el Ayuntamiento debe contestar sobre este asunto de manera obligatoria. Celis espera que la resolución de esta entidad llegue en los próximos días. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Reinaldo Triviño, no confirmó si el Consistorio ya respondió al comisionado.

Los vecinos de la calle La Capitana intuyen que el Ayuntamiento de Candelaria se equivocó al otorgar la licencia de cerramiento para este camino. "Ahora no quieren revisar el expediente porque eso supondría reconocer que hubo errores", dice García. Otro de los vecinos, Antonio Escuela, reclama que un técnico del Consistorio venga hasta el lugar para que vea de lo que están hablando. "Es que ni siquiera han venido hasta aquí para que conozcan la situación de primera mano", demanda. Consideran que antes de la concesión de la licencia, tendrían que haber abierto un período de consulta para que los propietarios afectados de las parcelas presentaran alegaciones. Pero no fue así.

La vecina que instaló la cadena con el candado no quiso pronunciarse públicamente sobre la situación que denuncian sus vecinos acerca del cierre del camino.