Del Ave María al perreo: la polémica convivencia entre la misa del papa León XIV y el Tenerife Music Festival

La mañana del próximo viernes 12 de junio promete convertirse en una de las más singulares -y controvertidas- que se recuerdan en Santa Cruz de Tenerife y no sólo porque vengan el papa y el rey. A escasos metros convivirán dos acontecimientos difícilmente imaginables en un mismo escenario: la misa con la que León XIV clausurará su visita a España, acompañado por Felipe VI, y los intensos preparativos del Tenerife Music Festival, un macrofestival de música urbana que arrancará esa misma tarde y se prolongará hasta las dos de la madrugada.

La imagen resulta tan llamativa para unos como irreverente para otros. Ninguna administración ha querido asumir el coste político -ni económico- de resolver un conflicto que durante semanas ha generado dudas internas y consultas entre instituciones que se han intensificado en las últimas horas a la par que la confusión.

Finalmente, todas las entidades públicas o de seguridad han optado por ampararse en los informes técnicos para evitar posibles reclamaciones patrimoniales derivadas de una eventual suspensión.

Del 'salve, salve', al perrea

El resultado será una estampa difícil. Algo así como pasar, en cuestión de metros y minutos, del "Salve, salve, Virgen Morenita", himno dedicado a la Patrona General de Canarias, a letras como las de la canción Ateo de C Tangana que se hizo famosa en su dueto con Nathy Peluso y que forma parte del repertorio de la cantante argentina: "Yo era ateo, pero ahora creo; porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo". Todo ello en la Dársena de Los Llanos. Más cerca del Cabildo, el escenario del festival urbano, y a 150 metros, más próximo a Hacienda, la misa del papa.

A partir de las diez de la mañana, cuando arranque el programa de animación religiosa y folclórica previa a la misa, se desarrollarán simultáneamente las pruebas de sonido, ajustes de equipos y verificaciones acústicas imprescindibles para la puesta en marcha del festival.

A la espera de la llegada del papa y del rey al puerto se sucederán las actuaciones de Alejandro Abrante, Los Sabandeños y Chago Melián, que interpretarán piezas como el Ave María o la popular isa de la Virgen de Candelaria. En el 'altar vecino' de la música urbana, referentes como Nathy Peluso, exponente de rap, música urbana, pop y ritmos latinos; Rels B y su rap melódico, trap y reguetón; El Arrebato, con fusión de pop andaluz, rumba y flamenco-pop; y Tay D León, nexo con el reguetón y la música latina actual.

La prueba de sonido será como un directo y coincidirá todo: prueba sonido y misa del papa, que comienza a las 12:15... Mientras, Rels B tal vez interprete la canción "A mí" que dice: "Mami, no me llame', estoy ocupado en mi lavor (en mi lavor). To' esos bobo' a mí me tiran y no me dan ni el calor. Tengo a to'as las babys mojadas en el backstage. Y a tu novio asustado, preguntando: '¿Quién e' ese güey?'"

Duelo de titanes

La visita de León XIV ya implica por sí sola un despliegue extraordinario. La confirmación de la asistencia del Rey ha elevado aún más las exigencias del operativo. Desde la madrugada estarán activados cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y controles de acceso.

Al mismo tiempo, el Tenerife Music Festival prevé una intensa actividad operativa desde las ocho de la mañana con un flujo constante de personal, artistas, proveedores y vehículos de producción. Las cifras reflejan la dimensión del dispositivo: alrededor de 170 turismos, 25 camiones o tráileres y unos 400 trabajadores en movimiento antes incluso de la apertura de puertas. A ello se suman los equipos de gira de los artistas, integrados por entre 40 y 60 personas por actuación.

La relación de empresas implicadas evidencia la complejidad de la tramoya organizativa. Infraestructuras, sonido, electricidad, grupos electrógenos, restauración, seguridad privada, limpieza, telecomunicaciones, transporte, marketing y producción necesitan acceder al recinto durante las mismas horas en las que miles de fieles se dirigirán al puerto para asistir a la misa papal.

Precisamente esa coincidencia fue la que llevó al Servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz a advertir formalmente de una posible incompatibilidad entre ambos acontecimientos. En un informe emitido el 23 de abril se señalaba que la cercanía espacial y temporal de los actos incrementaba los riesgos y podía afectar al dispositivo de seguridad previsto para la visita del pontífice.

El Ayuntamiento de Santa Cruz pidió una reflexión

La advertencia abrió un nuevo capítulo administrativo. La Gerencia de Urbanismo solicitó un pronunciamiento específico a la Subdelegación del Gobierno para determinar si ambos eventos podían coexistir. El expediente refleja las dudas existentes dentro de la propia administración municipal, hasta el punto de que se activó una tramitación urgente y un procedimiento de audiencia para valorar las circunstancias excepcionales derivadas de la coincidencia de fechas.

La posición del resto de organismos fue, sin embargo, diferente. Tanto la Autoridad Portuaria, responsable de los espacios afectados, como la Guardia Civil, competente en materia de seguridad dentro del recinto portuario, emitieron informes favorables. Finalmente, la Subdelegación del Gobierno concluyó que la celebración del festival era compatible con la visita papal siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en materia de coordinación y seguridad. Ni papa. Ni rey.

El concierto fue antes que el papa

Un añadido en toda esta gestión: la reserva de los espacios y la tramitación administrativa del festival fueron anteriores al anuncio oficial de la visita de León XIV. La promotora había presentado el proyecto meses antes e incluso lo promocionó públicamente durante Fitur cuando todavía no existía confirmación sobre el viaje pontificio a Canarias, que obtuvo su permiso en marzo.

Durante varias horas, el puerto de Santa Cruz será testigo de una convivencia inédita: miles de fieles aguardando la llegada del papa mientras, a pocos metros, técnicos, artistas y operarios ultiman los preparativos de uno de los mayores festivales de música urbana del año. Por momentos, pareciera que se tratara de un bono con oferta especial de dos por uno: misa y festival urbano.