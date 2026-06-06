La paradoja sanitaria de La Esperanza, en El Rosario: un consultorio terminado y sin inaugurar mientras los pacientes permanecen en otro con riesgo de desprendimientos

La obra del nuevo consutorio de La Esperanza está finalizada. Así se observa en apariencia desde el exterior y, sobre todo, lo confirman fuentes oficiales del Ayuntamiento de El Rosario. Sin embargo, la actividad continúa en el viejo ambulatorio, a unos metros de distancia, pese a que presenta riesgo de caída de cascotes y otras deficiencias, según recoge un informe de la Oficina Técnica Municipal evacuado después de que se personasen allí agentes de la Policía Local tras advertir un usuario del mal estado de la cornisa.

Preguntado por las quejas vecinales, el consistorio rosariero se limita a corroborar los problemas del recinto antiguo y a referir el informe elaborado, en el que se considera «prioritario» el «traslado inmediato» de la actividad sanitaria al nuevo consultorio, ubicado enfrente del anterior, en la calle La Sardinera. Tanto uno como otro dependen de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a la que este periódico ha preguntado en dos ocasiones en las últimas fechas, sin obtener respuesta, por la situación y acerca de si existe previsión de apertura para la nueva instalación.

Un recinto con más de 35 años

El informe municipal concluye que el actual centro, construido hace más de 35 años, «ha superado su capacidad para garantizar un entorno seguro, saludable y adecuado para la prestación de la asistencia sanitaria y asistencial». El texto describe la existencia de humedades por capilaridad, filtraciones en elementos estructurales, presencia de moho y deficiencias derivadas de la antigüedad del inmueble.

«Las estructuras exteriores y voladizos presentan filtraciones directas que evidencian fallos en la impermeabilización original, con el consiguiente riesgo de desprendimientos menores, corrosión de armaduras y eventual pérdida de estabilidad, en un tiempo indeterminado pero no muy lejano», recoge. Según el documento, mantener la actividad asistencial en estas condiciones supone «riesgos para la salud», problemas de «inconfort térmico» e «ineficiencia económica», ya que las reparaciones puntuales «no resultarían soluciones definitivas ni rentables».

La nueva instalación

El nuevo consultorio dispone de una superficie de 1.025 metros cuadrados distribuidos en tres plantas conectadas mediante escalera y ascensor montacamillas. Cuenta con seis consultas para adultos, dos de pediatría, un área de urgencias con acceso independiente, dependencias administrativas y espacios técnicos. La obra requirió de un presupuesto superior a 1,6 millones de euros y se levanta sobre una parcela de 650 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de El Rosario al Gobierno de Canarias.

El pasado mes de mayo se produjo una actuación que parecía despejar uno de los obstáculos para la puesta en funcionamiento del nuevo centro: el consistorio rosariero anunció que habían finalizado los trabajos de soterramiento de la línea eléctrica de baja tensión en la calle La Sardinera, lo que permitió retirar nueve postes y ocultar más de 300 metros de cableado. La institución local destacó entonces que se trataba de una acción «estratégica y necesaria para posibilitar la apertura del nuevo consultorio local de La Esperanza». Hoy permanece cerrado.