Un nuevo sendero en Tenerife para conocer más sobre las aves, ideal para los más pequeños

Un nuevo plan para disfrutar de la naturaleza en familia está disponible en Tenerife: el Sendero de Aves. Una iniciativa que ha puesto en marcha recientemente el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar y que invita a descubrir la biodiversidad canaria a través de un recorrido para todos los públicos.

Como su propio nombre indica, la protagonista de este recorrido es la avifauna isleña, tan rica y diversa como los propios ecosistemas canarios.

Una experiencia para vivir con los más pequeños, pero también acompañados de amigos o familiares, que seguro que no te dejará indiferente.

Aprendizaje y entretenimiento a partes iguales

El Sendero de las Aves es una buena fórmula para que los más pequeños aprendan un poco más sobre la fauna que habita las islas y, además, de una forma entretenida, lo que asegura un mayor conocimiento. Por eso, esta iniciativa combina aprendizaje, entretenimiento y sensibilización ambiental.

En este caso, aunque la ruta se puede hacer por libre, también se puede reservar un taller de aventura y exploración en familia en este enlace.

Según informa la página web de Pirámides de Güímar, se trata de una actividad guiada por un experto explorador, en la que se crea un refugio para aves y también hay un juego de pistas para aprender jugando.

La actividad se desarrolla simultáneamente en español e inglés. En caso de alemán y francés, habría que consultar la disponibilidad con el recinto etnográfico.

Ideal para los más pequeños

El Sendero de las Aves es una actividad perfecta para realizar con niños, ya que irán acompañados por el mejor de los guías: Federico y Amigos. "Federico es un niño curioso y explorador que invita a los niños a ayudarle a encontrar a sus amigos, las aves del parque, a lo largo del sendero", explica la web del parque.

Así, con este juego, los niños aprenden sobre las aves de Canarias, su relación con la flora endémica y la importancia de conservar los ecosistemas naturales.