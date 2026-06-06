El nuevo Instituto Oftalmológico de Vithas Eurocanarias en Tenerife amplía el acceso a consultas especializadas y cirugía oftalmológica

Los pacientes de Tenerife disponen de una mayor oferta de atención oftalmológica especializada con el impulso del nuevo Instituto Oftalmológico de Vithas Eurocanarias en la isla, un proyecto orientado a ampliar la disponibilidad de consultas, reforzar el equipo médico y facilitar el acceso a valoración, diagnóstico, seguimiento médico y cirugía oftalmológica.

El centro ha reforzado su organización asistencial para responder con mayor agilidad a las necesidades de los pacientes en salud visual, tanto en consultas preventivas como en el diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico de patologías oculares. Esta ampliación permitirá atender distintos motivos de consulta, desde revisiones oftalmológicas y pérdida progresiva de visión hasta cataratas, glaucoma, problemas de párpados, molestias oculares o valoración de opciones para reducir la dependencia de gafas o lentillas.

Bajo el concepto ‘Oftalmología sin esperas’, Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico quiere facilitar el acceso a consultas especializadas en Tenerife y reducir los tiempos de espera para pacientes que necesitan atención médica en salud visual, tanto en el ámbito diagnóstico como en aquellos casos que puedan requerir indicación quirúrgica.

La cartera asistencial del Instituto en Tenerife incluye oftalmología general, revisiones oftalmológicas, oculoplastia, cataratas, glaucoma, oftalmología pediátrica y cirugía facorrefractiva, además de otras áreas vinculadas a la experiencia de Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico en Canarias.

El refuerzo de la atención oftalmológica cobra especial relevancia en un contexto en el que muchas patologías visuales pueden evolucionar de forma silenciosa. Según el Servicio Canario de la Salud (SCS), Canarias cuenta actualmente con 174.343 pacientes con diabetes tipo 2 registrados, una enfermedad que puede asociarse a complicaciones oculares y que hace especialmente importante el seguimiento periódico de la visión.

También el glaucoma requiere especial atención preventiva. La Sociedad Española de Glaucoma (SEG) recuerda que esta enfermedad afecta a más del 3 % de la población y constituye, junto con la diabetes, una de las principales causas evitables de ceguera en España.

“Este refuerzo responde a una necesidad muy concreta: aumentar la oferta de consulta oftalmológica especializada, con una organización preparada para atender más demanda y ofrecer una respuesta médica ágil”, señala el Dr. Humberto Carreras, director asistencial de Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico.

Desde Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico destacan que el objetivo no es solo incrementar la actividad asistencial, sino consolidar en Tenerife un modelo oftalmológico más especializado, coordinado y cercano al paciente. Para ello, el centro ha reforzado su estructura, su capacidad de consulta y su equipo médico, en línea con la experiencia desarrollada por el Instituto en Canarias.

La prevención tendrá un papel relevante dentro de esta nueva fase de actividad. Las revisiones oftalmológicas periódicas resultan especialmente importantes en personas con antecedentes familiares de enfermedad ocular, pacientes con diabetes, personas a partir de los 50 años o quienes hayan notado cambios recientes en su visión.

“En oftalmología, consultar a tiempo es clave. Hay enfermedades oculares que no avisan de forma clara al principio, pero que pueden afectar de manera importante a la calidad de vida si no se diagnostican y controlan adecuadamente”, explica el Dr. Carreras. “Con este impulso en Tenerife queremos acercar nuestra experiencia médica a más pacientes y facilitar una atención especializada desde el primer contacto”.

La presentación del nuevo Instituto Oftalmológico de Vithas Eurocanarias en Tenerife forma parte del plan de crecimiento del centro en la isla y busca reforzar su actividad asistencial, impulsar la prevención en salud visual y ampliar la respuesta médica en especialidades oftalmológicas de alta demanda.

Las personas interesadas pueden solicitar cita a través del 822 12 76 16 o en la web: https://www.eurocanariasoftalmologica.com/