Un nuevo aviso amarillo de la Aemet afectará este domingo al área metropolitana de Tenerife: habrá vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará un nuevo aviso amarillo en Tenerife, que afectará, de forma concreta, al área metropolitana.

A las 16:00 horas arrancará este aviso por fuertes vientos que podrán alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora, afectando a la fachada sur y cumbres expuestas.

Pero no será el único aviso que se active durante la jornada. Ya por la noche, a partir de las 21:00 horas, también se activará por fenómenos costeros adversos. En este caso, se espera viento del Nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, y en el sureste de Gran Canaria.

Previsión para Tenerife

En concreto, la previsión del tiempo para la isla de Tenerife indica que estará poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y con intervalos matinales en el sur y oeste.

No se descartan lloviznas débiles en el noreste a primeras horas.

Temperaturas en ascenso en general en cumbres y en las mínimas de medianías sur y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del norte rolando a este por la tarde.

Previsión general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de 900-1100 metros, así como en el oeste de las islas más orientales, sin descartar lloviznas ocasionales principalmente en medianías y durante la madrugada y al anochecer, abriendo algunos claros durante la tarde.

En el resto, poco nuboso o despejado.