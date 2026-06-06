Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeLotería Nacional en TenerifeReacción del CD Tenerife al caso Maikel MesaUrgencias del HUCProblema vecinal en Igueste de CandelariaAyuda a la dependencia
instagramlinkedin

Llamamiento a la ciudadanía: Güímar busca familias para acoger a gatitos abandonados

El aumento de camadas abandonadas obliga a Bienestar Animal a buscar voluntarios para acogida temporal

Uno de los gatitos para los que el ayuntamiento busca una familia.

Uno de los gatitos para los que el ayuntamiento busca una familia. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El abandono animal parece que no para de crecer, pero aún queda sensibilidad en las instituciones, organizaciones y ciudadanos anónimos que no paran de trabajar para intentar cambiar las vidas de los cientos de gatos y perros que son abandonados cada día.

En este caso, es el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Güímar el que ha hecho un llamamiento en redes social para buscar colaboración ciudadana y ayudar a los gatitos que se encuentran en la calle.

En su publicación, el consistorio explica que solicitan colaboración de la ciudadanía "debido al creciente número de camadas de gatitos que están siendo abandonadas".

Acogida temporal

En concreto, el ayuntamiento busca voluntarios que puedan ofrecer una acogida temporal a los gatitos hasta que encuentren una familia que los adopte de forma definitiva.

Los animales se entregarán testados y desparasitados, además de contar con el asesoramiento necesario durante el periodo de acogida.

Noticias relacionadas y más

Uno de los gatitos que buscan una familia en Güímar.

Uno de los gatitos que buscan una familia en Güímar. / E. D.

En caso de poder ayudar, se puede contactar con Bienestar Animal en el 697-10-69-38.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
  2. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
  3. Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna
  4. Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
  5. El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
  6. Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
  7. Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
  8. Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar

Llamamiento a la ciudadanía: Güímar busca familias para acoger a gatitos abandonados

Llamamiento a la ciudadanía: Güímar busca familias para acoger a gatitos abandonados

El tranvía de Tenerife rotula un vagón en homenaje a Ricardo Melcchior

El tranvía de Tenerife rotula un vagón en homenaje a Ricardo Melcchior

La fortuna sigue sorprendiendo a Canarias: la Lotería Nacional deja 300.000 euros en Tenerife y 150.000 en La Palma

La fortuna sigue sorprendiendo a Canarias: la Lotería Nacional deja 300.000 euros en Tenerife y 150.000 en La Palma

Tensión en Igueste de Candelaria: un camino de paso cerrado genera discrepancias entre vecinos

Tensión en Igueste de Candelaria: un camino de paso cerrado genera discrepancias entre vecinos

Un nuevo sendero en Tenerife para conocer más sobre las aves, ideal para los más pequeños

Un nuevo sendero en Tenerife para conocer más sobre las aves, ideal para los más pequeños

Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

600 euros de multa y 6 puntos menos por esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

600 euros de multa y 6 puntos menos por esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Un empresario de Tenerife sufre dos incendios en un piso y una terraza en apenas seis días

Un empresario de Tenerife sufre dos incendios en un piso y una terraza en apenas seis días
Tracking Pixel Contents