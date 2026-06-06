Llamamiento a la ciudadanía: Güímar busca familias para acoger a gatitos abandonados

El abandono animal parece que no para de crecer, pero aún queda sensibilidad en las instituciones, organizaciones y ciudadanos anónimos que no paran de trabajar para intentar cambiar las vidas de los cientos de gatos y perros que son abandonados cada día.

En este caso, es el área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Güímar el que ha hecho un llamamiento en redes social para buscar colaboración ciudadana y ayudar a los gatitos que se encuentran en la calle.

En su publicación, el consistorio explica que solicitan colaboración de la ciudadanía "debido al creciente número de camadas de gatitos que están siendo abandonadas".

Acogida temporal

En concreto, el ayuntamiento busca voluntarios que puedan ofrecer una acogida temporal a los gatitos hasta que encuentren una familia que los adopte de forma definitiva.

Los animales se entregarán testados y desparasitados, además de contar con el asesoramiento necesario durante el periodo de acogida.

Uno de los gatitos que buscan una familia en Güímar. / E. D.

En caso de poder ayudar, se puede contactar con Bienestar Animal en el 697-10-69-38.