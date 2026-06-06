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La Aemet anuncia una subida de temperaturas este sábado en Tenerife

El viento y los fenómenos costeros adversos seguirán azotando a la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado en Tenerife indica que habrá un ligero ascenso de temperaturas, pudiendo alcanzar los 28 grados. Sin embargo, los vientos y los fenómenos costeros adversos seguirán siendo los protagonistas. De hecho, la isla volverá a estar en aviso amarillo por ambos fenómenos.

En cuanto al conjunto del archipiélago, se esperan rachas del nordeste muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, así como en la tarde en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife.

De resto, estará poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte de las islas, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos ligeros a moderados en medianías en las máximas, sin descartar que se alcancen los 30º C localmente en medianías y zonas bajas orientadas al sur. 

Fuerte oleaje en Los Silos por la borrasca Therese

Fuerte oleaje en Los Silos, archivo. / .

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 900-1100 metros en el noreste, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso en medianías, especialmente las orientadas al sur; en el resto, pocos cambios o ligeros ascensos. Alisio con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del sureste y zonas altas de la vertiente oeste, donde serán probables rachas muy fuertes, así como en la fachada sur del área metropolitana y en la zona de Las Cañadas por la tarde. Brisas en costas del sur y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 28

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas en el sur. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de las vertientes este y noroeste y en cumbres, donde se esperan rachas muy fuertes, especialmente a partir de la tarde, pudiéndose superar localmente los 80 km/h. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 26

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1000 metros en el norte y este, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado ascenso en medianías, siendo en general ligero en el resto. Alisio, en general fuerte en zonas expuestas de los extremos sudeste y noroeste, así como en cumbres y en el municipio de El Paso; en estas últimas zonas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 25

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 700-900 metros en el norte, de madrugada y a partir del atardecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas, especialmente en El Pinar, así como en zonas expuestas de la cumbre, donde serán probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 19

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